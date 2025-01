Surto de virose: hospitais de Brusque registram aumento nos casos da doença neste início de ano

Os hospitais Azambuja, Dom Joaquim, Imigrantes e o PA Santa Terezinha registram um aumento no número de casos de virose por contaminação nas praias próximas a Brusque. A situação é típica do verão, assim como o aumento de resfriados durante o inverno.

No Hospital Azambuja, entre o dia 1º e 5 de janeiro foram registrados 170 pacientes com virose. No primeiro dia do ano, 14 pessoas deram entrada no pronto-socorro com infecção.

No dia seguinte, dia 2, foram 37. Na sequência, 40 pessoas (dia 3), 38 (dia 4) e 41 (dia 5).

Segundo o coordenador do pronto-socorro e gerente médico do Hospital Azambuja, Rafael Bernardi Franceschetto, o aumento é comum nesta época do ano, especialmente entre as pessoas que frequentam regiões litorâneas.

O doutor explica que as viroses geralmente estão relacionadas à ingestão de alimentos ou água contaminados, além de condições de higiene inadequadas.

Recorde histórico de casos de virose

No Hospital Imigrantes a situação também é preocupante. De acordo com a admistração do hospital, cerca de 75% dos atendimentos no pronto-atendimento estão relacionados a sintomas como dores abdominais, vômito, diarreia e, em alguns casos, febre.

Segundo o IMAS, esse aumento ultrapassa a série histórica do hospital e pode ser classificado como um surto.

“Muitos pacientes apresentam, em um curto período de tempo, sinais e sintomas similares, o que caracteriza um surto. Embora não possamos identificar uma causa única, sabemos que fatores como o calor intenso, visitas ao Litoral e o aumento no fluxo de visitantes devido às festas de fim de ano na região contribuem significativamente para a disseminação de viroses na cidade”, explica o coordenador do pronto-atendimento do hospital, Celso Júnior.

Já no PA Santa Terezinha, entre os dias 1º a 6 de janeiro foram atendidos 1183 pacientes, sendo 455 com virose. O dado representa 38% de todos os atendimentos.

No mesmo cenário, o administrador do Hospital Dom Joaquim, Raul Civinski de Souza, afirma que há um maior número de pacientes com virose do que habitualmente.

Até a terça-feira, 7, foram realizados 1372 atendimentos no hospital. Destes, 555 eram de pacientes com virose, o que resulta em 40% do total de atendimentos.

Confira dicas para evitar a contaminação:

Higienização: lavar bem as mãos com água e sabão, especialmente antes de comer e após ir ao banheiro

Alimentos e bebidas: consumir alimentos de procedência confiável e evitar consumir água ou gelo que não sejam filtrados ou tratados

Proteção solar e hidratação: além de cuidados com a alimentação, proteger-se do sol e manter-se bem hidratado, consumindo bastante água ao longo do dia

Evitar aglomerações: locais muito cheios aumentam o risco de exposição a diversos vírus

