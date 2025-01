Mato alto toma conta de rua no São Luiz, em Brusque; Secretaria de Obras se manifesta

O mato alto tomou conta de parte da rua Otto Heckert, no bairro São Luiz, em Brusque. Imagens do local foram enviadas ao jornal O Município por uma moradora que denuncia a situação. A Secretaria de Obras se manifestou sobre o caso.

De acordo com ela, o mato pertence a dois terrenos abandonados. Ela também conta que entrou em contato com a prefeitura diversas vezes, mas até o momento não houve solução

O que diz a prefeitura?

O secretário de Obras, Ivan Bruns Filho, foi questionado pela reportagem na manhã desta quarta-feira, 8, sobre a programação dos trabalhos no local. Conforme a resposta, o secretário informou que a pasta tem atuado neste verão com seis frentes de limpeza e conservação.

“Então hoje nós tivemos o pessoal lá nos bairros Águas Claras, Santa Luzia, Jardim Maluche, Limeira, na região da Beira Rio, no São Pedro, isso tudo com serviços de limpeza, capinação, roçada, recolha e raspagem.

Sobre os trabalhos de roçadas, há equipes na avenida Ernesto Bianchini, no Rio Branco, e na avenida Beira Rio, na região do Emma II, até o Centro. Conforme o secretário, a pasta pretende aumentar as frentes de roçada para que elas possam chegar mais rápido às áreas do município.

Ivan estima que na próxima semana os serviços de limpeza devem chegar até a rua Otto Heckert.

