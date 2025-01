As condições do tempo, previstas para Brusque e região nesta quarta-feira, 8, refletem os efeitos da circulação marítima, sinalizando proporcionar momentos de sol intercalados com períodos de nebulosidade variável.

De acordo com a nota divulgada pelo meteorologista Piter Scheuer, o sistema pode provocar chuvas isoladas, embora o dia deva ser, em sua maior parte, seco.

Mesmo assim, Scheuer aconselha os moradores a ficarem atentos à possibilidade de instabilidade ao planejar atividades externas de média ou longa duração.

“Se algum evento de precipitação venha ocorrer, pode vir sem um horário específico para acontecer”, explica.

O tempo e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, o meteorologista descarta a presença de calor intenso, diante de picos previstos entre 25°C e 28°C na maior parte das cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Em suma, o boletim emitido indica uma quarta-feira com clima aproveitável para atividades ao ar livre na maior parte do dia, mas com a ressalva do risco de chuvas isoladas, resultado da umidade transportada pelo sistema marítimo.

O tempo na madrugada

Dando sequência à edição desta quarta-feira, continuamos com as informações relacionadas ao tempo.

Agora, destacamos o monitoramento realizado durante a madrugada, abrangendo toda a região brusquense.

A tabela abaixo apresenta o levantamento das temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer de hoje, correspondentes a cada local indicado em vermelho.

A apuração também destaca a ausência de chuva no período, que vai da meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme indicado pelos campos em azul.

Fotos dos leitores

Quer fazer parte da nossa próxima edição? Envie suas fotos e inspire outros leitores.

Enquanto isso, aproveite para se encantar com a galeria abaixo, que ilustra o amanhecer desta quarta-feira, registrada em diferentes locais destacados nas legendas.

Permita-se envolver por essas cenas inspiradoras e desfrute de cada detalhe que elas têm a oferecer.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 15

