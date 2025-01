Neste primeiro dia de 2025, uma quarta-feira que marca o início de um novo ano repleto de esperanças, Nova Trento se torna o cenário de uma matéria especial, que promete encantar e emocionar.

O Santuário Santa Paulina foi palco de uma movimentação intensa e emocionante nesta largada de um novo ciclo do calendário.

O local, digno de um verdadeiro cartão-postal, atraiu famílias inteiras que, em busca de reflexão e renovação espiritual, estiveram presentes desde as primeiras horas da manhã.

Jovens, crianças, adultos e idosos se reuniram em um cenário de rara beleza, onde a paz e a devoção encontraram eco em cada canto deste santuário tão especial.

Nossas câmeras procuraram buscar imagens sensacionais, retratando então, toda a grandiosidade e serenidade do local.

As lentes foram capazes de registrar momentos únicos, desde os olhares contemplativos dos visitantes até os detalhes arquitetônicos que tornam o santuário um destino tão singular.

Surpresa no céu de Nova Trento

No entanto, a produção desta galeria de fotos teve um desfecho inesperado, que merece destaque.

A intenção inicial era realizar uma série de imagens aéreas, capturadas por drone, para oferecer uma perspectiva ainda mais impactante do lugar.

Contudo, um bando de andorinhas, em um comportamento surpreendente, começou a atacar o equipamento de forma constante, ameaçando o voo, nos obrigando a abortar a operação.

Apesar disso, algumas imagens aéreas puderam ser salvas, oferecendo uma visão privilegiada do santuário.

Diante do imprevisto, nossa coluna rapidamente se adaptou e optou por captar imagens terrestres, utilizando câmera de celular com alta qualidade, comprovando que a criatividade supera os desafios.

Nova Trento em imagens

O resultado dessa jornada fotográfica se traduz em uma galeria emocionante, capaz de transportar o leitor ao coração devoto de Nova Trento, onde cada imagem conta uma história de fé e tradição

Cada fotografia é um convite para vivenciar a espiritualidade e a beleza natural deste lugar tão especial.

Seja através dos olhares sinceros das crianças, do sorriso acolhedor dos mais velhos ou do verde exuberante que emoldura o santuário, a narrativa visual reflete a essência do que é começar o ano com esperança e conexão.

Fé e acolhimento em imagens

Ao final desta edição, convidamos você a explorar essa galeria de fotos inesquecível.

Que essas imagens sejam um presente neste primeiro dia de 2025, inspirando novas perspectivas e renovando a fé em um ano promissor.

Que o Santuário Santa Paulina seja, pois, um símbolo de acolhimento e reflexão para todos os leitores.

Nova Trento em fotos

Concluímos esta pauta cumprindo o prometido, ou seja, apresentando uma deslumbrante galeria de fotos, retratando a movimentação no Santuário de Santa Paulina neste primeiro dia de 2025.

Confira, a seguir, as imagens cuidadosamente selecionadas para você, nosso estimado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

