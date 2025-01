Prefeito, vice e vereadores são empossados em Guabiruba

O prefeito Valmir Zirke (PP), o vice Cledson Kormann (PSD) e os nove vereadores eleitos em outubro do ano passado foram empossados para os seus mandatos em Guabiruba em cerimônia realizada na Câmara municipal na manhã desta quarta-feira, 1º.

O mandato dos eleitos inicia a partir de 1º de janeiro e vai até 31 de dezembro de 2028. Zirke e Cledson foram reeleitos e cumprem o segundo mandato. Dos nove vereadores, apenas dois estavam na última legislatura, Alexandre Pereira, o Xande (PP) e Jair Kohler (PP).

Por ser o vereador mais velho, Jair foi o presidente da sessão solene que empossou os eleitos.

“Fazer o melhor por Guabiruba”

Quem discursou em nome dos vereadores foi Anderson Cavichioli (PP). Ele destacou a renovação considerável da Câmara para a 16ª legislatura. Na sua visão, é um sinal dado pela população de seus anseios.

“Sinal para inovar, buscar ideias novas e projetos que sejam eficientes. Mais de metade da população não votou na gente, o que aumenta nosso compromisso de representar todos. Precisamos nos unir em torno do que importa, desenvolvimento ordenado e sustentável”.

Ele ainda frisou aos eleitores o compromisso dos vereadores em deixar as diferenças políticas de lado para trabalhar em prol da cidade.

“Cada um de nós tem uma opinião e visões diferentes, o que é saudável para a democracia. Mas temos muito em comum, e o mais importante é fazer o melhor por Guabiruba”.

Anderson ainda deixou mensagem ao prefeito e vice. “Contem com a Câmara para fazer uma administração de qualidade. Os poderes são independentes, mas é essencial que caminhem na mesma direção”, ressaltou.

Os vereadores de Guabiruba para 2025-29

Alexandre Pereira, o Xande (PP), Osmar Vicentini Filho (PL), Anderson Cavichioli (PP), Carlos Henrique Graf, o Ique (PSD), Jair Kohler (PP), Eduarda Schweigert, a Duda (MDB), Diego Veneruchi (PSD), Alfred Nagel Neto, o Freddy (MDB) e Justavo Barroso (Podemos)

“Compromisso com o povo de Guabiruba”

Zirke destacou o feito histórico de ficar 16 anos na prefeitura — oito como vice e oito como prefeito — e se emocionou ao falar da mãe.

O prefeito ainda deixou um recado claro à Câmara pedindo mais diálogo e falou da economia feita pela sua administração em 2024.

“Tenho compromisso com o povo de Guabiruba. Houve debates durante o último mandato, mas tudo que se faz aqui e na prefeitura é pensando na cidade. Vários dos que me criticaram estiveram comigo na campanha. Outros, que queriam puxar tapete, nem estão mais aqui. Talvez faltou um pouco de diálogo da minha parte, mas também do Legislativo. Vamos trabalhar juntos para fazer um trabalho de respeito por mais quatro anos para o povo guabirubense”.

