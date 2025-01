Vice-prefeito de Brusque, Deco Batisti assumirá Secretaria de Infraestrutura

O vice-prefeito de Brusque, André Batisti, o Deco (PL), retornará ao posto de secretário de Infraestrutura. A informação é de uma fonte do Executivo. O governo ainda não anunciou o retorno do vice à função. Ele havia deixado o cargo na metade do ano passado em razão do período eleitoral.

Deco substituirá o atual secretário Alex Gonçalves, que havia sido nomeado ao posto justamente quando o vice-prefeito deixou o cargo.

Atualmente, em Brusque há algumas obras de grande porte em que há atuação da Secretaria de Infraestrutura. Entre elas, está a ampliação da avenida Beira Rio ao bairro Dom Joaquim.

O prefeito André Vechi (PL) e o vice Deco Batisti tomam posse nesta quarta-feira, 1º, para o novo mandato de quatro anos. Eles foram reeleitos em outubro.

