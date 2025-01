Vai voltar da praia? Saiba como está o fluxo na BR-101 e outras rodovias após Réveillon

A Arteris Litoral Sul, concessionária da BR-101 em Santa Catarina, divulgou informações sobre o trânsito na rodovia na manhã desta quarta-feira, 1º de janeiro de 2025. Além da BR-101, informações sobre outras rodovias federais foram divulgadas.

Seis avisos idênticos referente ao fluxo das rodovias foram publicados pela Arteris. O mais recente até o fechamento da matéria, às 11h, aponta que o trânsito está normal em todas as rodovias sob administração da concessionária.

Entre Garuva, no Norte do estado, e Paulo Lopes, na Grande Florianópolis, trecho da Arteris, o fluxo é normal. A normalidade permanece também na BR-376, a serra de Curitiba, no Contorno Viário da Grande Florianópolis e na BR-116, no Paraná.

Assista agora mesmo!

Ex-presidentes relembram bailes da Sociedade Guabirubense nos anos 70, 80 e 90: