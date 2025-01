Neste domingo, 12, de tempo seco, muitas famílias, em busca de lazer e conhecimento, transformaram o Museu do Imigrante de Botuverá em um ponto de encontro cultural e histórico, que recebeu visitantes de todas as idades.

Localizado em meio à paisagem bucólica da estrada geral do Ourinho, anexo ao Parque das Grutas, o museu é um verdadeiro tesouro da memória dos primeiros imigrantes italianos que desbravaram o município.

O rico acervo, então composto por cerca de 1.500 peças, oferece uma viagem no tempo, retratando com detalhes as dificuldades e conquistas de épocas passadas.

Memórias de Botuverá

Logo na entrada, o público se depara com ferramentas diversas, muitas das quais eram utilizadas no cotidiano dos primeiros moradores.

Cada peça conta uma história e revela os desafios de uma vida marcada pelo trabalho duro e pela criatividade na superação de adversidades.

Na ala de arte sacra, esculturas e objetos religiosos impressionam pela riqueza de detalhes, enquanto os carros de mola e uma maquete interativa que simula as atividades diárias dos antigos residentes despertam a curiosidade de adultos e crianças.

Na área externa, o cenário é igualmente fascinante. Máquinas de madeira, movidas pela força da água, mostram a engenhosidade dos colonos italianos.

Residências reproduzidas de acordo com os costumes da época completam a experiência, proporcionando aos visitantes uma imersão na vida dos primeiros habitantes de Botuverá.

Nostalgia em Botuverá

Entre os frequentadores deste domingo, era possível observar crianças encantadas, observando os objetos em movimento, idosos revivendo memórias de tempos passados e adultos admirados com a riqueza histórica preservada no local.

O ambiente descontraído e repleto de aprendizado transformou o passeio em uma experiência memorável para todos.

Diversão com cultura

O Museu do Imigrante, pois, é uma parada obrigatória para quem visita Botuverá.

Além de oferecer um acervo singular, que valoriza a história e a cultura local, também é um espaço que convida à reflexão sobre a importância das nossas raízes.

As visitas podem ser realizadas de terça a domingo, das 8h às 17h durante a primavera e o verão, e das 8h às 16h no outono e inverno.

Se você ainda não conhece o Museu do Imigrante, vale a pena aproveitar a próxima oportunidade para se encantar com este retrato vivo da história de Botuverá.

Um passeio que une diversão, cultura e aprendizado em um único lugar.

Museu de Botuverá em fotos

Encerramos esta matéria com uma incrível galeria de imagens que destaca, de forma objetiva e encantadora, alguns dos objetos preservados no Museu do Imigrante.

Acompanhe uma seleção especial de fotografias cuidadosamente preparada para você, nosso estimado leitor.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

