Se você é morador de Botuverá ou de alguma cidade vizinha, certamente já ouviu falar, ou até mesmo teve o privilégio de frequentar, a lendária Cachoeira do Venzon, um tesouro escondido no pitoresco bairro Lageado Baixo.

*Confira a galeria de fotos no fim desta edição

Este recanto natural, que outrora era sinônimo de lazer e tranquilidade, acolhia visitantes em busca de alívio nos dias escaldantes do verão.

No entanto, uma reviravolta inesperada ocorreu no ano de 2020, quando o espaço foi fechado ao público e caiu em um período de silêncio e inatividade.

Botuverá em transformação

Esse capítulo, entretanto, não marcou seu fim. Em fevereiro de 2023, iniciou-se uma nova história.

A propriedade foi adquirida por Norival de Souza, carinhosamente conhecido como ‘Neném’, e seu amigo, Fernando José de Oliveira.

Com uma visão empreendedora e um amor genuíno pela natureza, os novos proprietários embarcaram em uma missão audaciosa de restauração.

A partir desse momento, o complexo da Cachoeira do Venzon passou a ser palco de um projeto transformador, com reformas abrangentes e cuidados minuciosos para devolver o esplendor perdido ao local.

Ao longo de 2023 e 2024, o cenário começou a mudar gradativamente. A imponente queda d’água, cercada por uma vegetação exuberante, voltou a encantar.

Melhorias em 2025

Mas a transformação não parou por aí. Agora, em 2025, o projeto chega a um marco significativo.

Isso porque parte das obras foi concluída, incluindo a construção de uma piscina, um pergolado aconchegante e um campo de areia para práticas esportivas.

Importante ressaltar que essas melhorias são destinadas ao uso particular e, até o momento, não estão abertas ao público.

Com acesso exclusivo concedido, o Blog do Ciro Groh teve o privilégio de então poder explorar o interior da propriedade.

Durante a visita, foi possível observar a dedicação e o cuidado dos proprietários em cada detalhe do complexo.

Botuverá em renovação

A combinação da engenharia humana com a beleza natural vem criando uma harmonia singular, capaz de emocionar até os corações mais resistentes.

Neném, em uma conversa repleta de entusiasmo, compartilhou a visão de transformar o espaço em um símbolo de preservação ambiental e bem-estar.

Embora não descarte a possibilidade de reabrir a cachoeira ao público no futuro, ele destaca que o foco atual é criar um refúgio único para momentos de paz e contemplação.

Enquanto as reformas continuam a moldar um novo capítulo para a Cachoeira do Venzon, nos resta apenas admirar o empenho e a dedicação dos proprietários.

Este trabalho não é apenas um projeto arquitetônico; é uma celebração da natureza e do legado que ela representa.

E, como prometido, não perca, mais adiante, uma estupenda galeria de imagens que captura cada detalhe dessa transformação.

Prepare-se para se encantar e se emocionar com a nova história que está sendo escrita para este pedaço de paraíso.

Galeria após anúncios

Botuverá e seu paraíso em fotos

Encerramos esta edição de forma brilhante, trazendo uma galeria encantadora que certamente vai chamar a sua atenção.

Explore as maravilhas da Cachoeira do Venzon, um verdadeiro paraíso localizado em Botuverá.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

