Na manhã desta quinta-feira, 9, um drone sobrevoou Brusque e, em um voo meticuloso, pôde captar cenários deslumbrantes, destacando a cidade sob um dos verões menos quentes em mais de uma década.

*Confira a galeria com imagens aéreas no fim desta edição

As fotos aéreas, cheias de detalhes e perspectivas únicas, serão apresentadas de forma especial ao final desta edição, proporcionando ao leitor uma experiência visual que ilustra a peculiaridade desta atual estação atípica.

Brusque neste verão

Antes da apresentação da referida seleção de imagens, é importante contextualizar o cenário climático que tem marcado Brusque em um período recente.

Até o momento, o verão de 2025 está então registrando uma anomalia significativa na média climatológica, com temperaturas quase 2°C abaixo do esperado para a estação.

Janeiro avança para o seu nono dia sem apresentar uma sequência de calor intenso, condição esta que tem sido predominante desde dezembro.

Exceto por um episódio isolado de aquecimento, ocorrido em 3 de janeiro, quando os termômetros ultrapassaram os 35°C, as temperaturas raramente têm superado os 30°C em território brusquense.

É importante destacar que esse padrão atípico abrange todo o verão, tornando-o, até agora, um dos mais brandos já registrados no município.

Média climatológica de Brusque

Com base em um levantamento feito em parceria com a rede Groh Estações, será apresentada abaixo a média de temperatura dos verões de Brusque desde 2013.

Os dados então revelam que a atual estação, ainda em andamento, está com média bem abaixo do esperado, reforçando o caráter singular deste período.

Confira, a seguir, o levantamento completo e perceba como Brusque está vivendo um verão que, caso persista esse padrão térmico até março, tem tudo para encerrar como um dos mais brandos já registrados.

*Média das temperaturas dos verões em Brusque (2013-2025)

Ano__ Média

2024___25,6°C

2023___25,1ºC

2022___25,5ºC

2021___25,0ºC

2020___25,4ºC

2019___26,4ºC

2018___25,2ºC

2017___26,4ºC

2016___26,3ºC

2015___26,4ºC

2014___27,9ºC

2013___25,4ºC

*Verão 2025 (parcial): 24,5ºC

Dias menos desconfortantes

Esses números, pois, refletem como o calor tão característico do verão está, desta vez, dando lugar a condições mais amenas.

Para os moradores de Brusque, isso tem proporcionado dias menos desconfortantes, marcados por um ambiente mais favorável às atividades ao ar livre.

Galeria após anúncios

Ao iniciar este novo ano de 2025, o apoio dos parceiros comerciais tem sido fundamental para a continuidade do trabalho do Blog do Ciro Groh.

Conheça abaixo, nos banners, os parceiros que acreditam nessa missão. Clique para então descobrir mais sobre os produtos e serviços oferecidos e entre em contato.

Oferecimento:

Leia também:

1. Parque das Grutas de Botuverá: beleza em cliques de um domingo então inesquecível

2. Brusque então esconde um paraíso natural: venha conhecer a cascata paradisíaca

Brusque vista do alto

Por fim, confira a galeria de fotos aéreas. Os clique então exibem a essência deste verão atípico em Brusque.

Com paisagens que misturam beleza natural e urbanismo, esses cenários são um testemunho visual de como a cidade se destaca mesmo em um período climático atípico.

Sendo assim, a coleção completa pode ser acompanhada a seguir.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK