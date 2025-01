Com Mariana Parra

Os devastadores incêndios que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos, transformaram a paisagem da cidade em um cenário de caos e desespero. Cleide Klock, jornalista brusquense e correspondente internacional do SBT News, descreveu momentos de tensão na rede social Instagram ao relatar os impactos das chamas que assolam a região.

“Do lado da minha casa fica o parque Eastwood Recreation Center, onde está o abrigo. Por enquanto, está bem vazio, creio que as pessoas estão indo para casas de amigos ou para hotéis”, relatou a correspondente, que também descreveu o forte vento de quase 100 km/h que intensifica a crise.

Os dados mais recentes mostram que mais de 100 mil pessoas foram evacuadas, cinco perderam a vida e cerca de 1,9 mil imóveis foram destruídos pelo fogo. A situação é agravada por ventos fortes e a falta de recursos para conter as chamas, que continuam se espalhando rapidamente. Cleide também destacou a vulnerabilidade dos animais diante da tragédia: “Estão todos assustados, eu vi vários esquilos correndo, e assim chegando super perto da gente, os bichinhos sentem um monte, né? Eles estão meio sem saber o que fazer. Os pássaros também estão meio tontos parece”.

A dimensão da tragédia chamou a atenção da Casa Branca, que anunciou o envio de recursos para apoiar os desalojados. De acordo com o presidente Joe Biden, cerca de 130 mil pessoas foram orientadas a evacuar suas casas, e 400 mil residências estão sem energia elétrica. “A cidade está bem estressada, todo mundo com muito cuidado”, afirmou Klock.

Entre as vítimas dos incêndios estão também celebridades, como as atrizes Paris Hilton e Jamie Lee Curtis, o escritor Billy Crystal, os atores James Woods e Miles Teller, e a cantora Mandy Moore, que perderam suas residências em meio às chamas.

Apesar do cenário assustador, a jornalista buscou tranquilizar seus familiares e amigos no Brasil. “Estamos bem aqui, tirando os ventos, estamos bem na divisão, primeiro bairro depois de Santa Mônica, onde foi evacuado, perto mas não tão perto, já que o abrigo é aqui do lado de casa, então deixa a gente um pouco mais tranquilo, não a noite porque ninguém dormiu, mas estamos aqui alertas à tudo que está acontecendo. […] Vamos torcer e rezar para tudo ficar bem aqui”, declarou.

Enquanto isso, equipes de bombeiros enfrentam turnos exaustivos de até 48 horas para tentar conter o avanço do fogo. Segundo Brian Rice, presidente da California Professional Firefighters, a situação é uma das mais difíceis já enfrentadas pelas autoridades locais.

Com a previsão de ventos ainda mais fortes, Los Angeles segue sob alerta, enquanto seus habitantes lutam para proteger o que resta em meio às chamas.