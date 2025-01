Hospital Imigrantes é escolhido para integrar projeto do Ministério da Saúde

O Hospital e Maternidade Imigrantes, de Brusque, foi escolhido para integrar o projeto “Saúde em Nossas Mãos”, do Ministério da Saúde. O projeto acontece por meio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS). Ele tem o intuito de fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS), em parceria com hospitais filantrópicos de excelência.

A formalização da participação ocorreu no dia 27 de dezembro, durante uma reunião virtual com representantes do Hospital Sírio-Libanês, instituição responsável pela condução do projeto. O principal objetivo do programa “Saúde em Nossas Mãos” é reduzir a incidência de infecções relacionadas à assistência à saúde (Iras) em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).

De janeiro de 2025 ao final de 2026, as equipes do Sírio-Libanês promoverão encontros virtuais e presenciais, visitas técnicas e capacitações para implementar ferramentas que aprimorem os processos de segurança e qualidade assistencial no hospital de Brusque.

De acordo com o presidente do Imas, Walmiro Charão Júnior, a participação no projeto reforça o compromisso da instituição com a segurança do paciente. “Esse é um passo importante para promover uma transformação cultural na forma como lidamos com os cuidados assistenciais. Além de salvar vidas, as ações previstas permitirão uma economia significativa para o SUS, fruto da prevenção de infecções hospitalares”, destaca.

Conforme o hospital, além de reduzir em 35% as infecções relacionadas à assistência em UTIs, o projeto também prevê uma análise do impacto financeiro das medidas de prevenção, incluindo indicadores como a economia gerada e o número de vidas salvas.

O presidente acrescentou que é uma honra para o Hospital Imigrantes participar da iniciativa ao lado de instituições de referência como o Hospital Sírio-Libanês. “Estamos empenhados em implementar as melhores práticas e contribuir para fortalecer o SUS, não só na região de Brusque, mas em todo o país”.

