Confira quais foram os nomes mais registrados em Brusque em 2024

Foi divulgada a lista dos 50 nomes mais registrados em Brusque no ano de 2024. Os dados são do portal da transparência do Registro Civil. Dos dez primeiros, seis são de meninos. Dados de Guabiruba e Botuverá também foram divulgados.

A lista completa conta com 28 nomes de meninos e 22 de meninas. A última atualização dos nomes foi feita no dia 23 de dezembro de 2024.

Confira a lista dos dez nomes mais registrados em Brusque:

Confira lista completa dos 50 nomes mais registrados em Brusque:

1- Miguel – 34 registros;

2- Cecilia – 32 registros;

3- Helena – 32 registros;

4- Davi – 27 registros;

5- Ravi – 26 registros;

6- Alice – 25 registros;

7 – Theo – 23 registros;

8- Laura – 23 registros;

9- Heitor – 21 registros;

10- Bernardo – 21 registros;

11- Benicio – 21 registros;

12- Arthur – 20 registros;

13- Henrique – 17 registros;

14- Noah – 17 registros;

15- Aurora – 16 registros;

16- Isaac – 16 registros;

17- Julia – 16 registros;

18- Maite – 16 registros;

19- Samuel – 16 registros;

20- Gabriel – 15 registros;

21- Isis – 15 registros;

22- Sofia – 15 registros;

23- Sophia – 15 registros;

24- Joaquim – 14 registros;

25- Gael – 14 registros;

26- Antonella – 14 registros;

27- Matteo – 14 registros;

28- Liz – 13 registros;

29 – Anthony – 13 registros;

30 – Lucca – 12 registros;

31- Vicente – 12 registros;

32- Heloisa – 12 registros;

33- Maria Helena – 11 registros;

34- Eloa – 10 registros;

35- Isabela – 10 registros;

36- Manuela – 10 registros;

37- Bento – 10 registros;

38- Nicolas – 10 registros;

39- Livia – 10 registros;

40- Isadora – 9 registros;

41- Vinicius – 9 registros;

42- Emanuel – 9 registros;

43- Beatriz – 8 registros;

44- João MIguel – 8 registros;

45- Serena – 8 registros;

46- Davi Lucca – 8 registros;

47- Antonio – 8 registros;

48- Guilherme – 8 registros;

49- Catarina- 8 registros;

50- Benjamin – 8 registros.

Este é o terceiro ano consecutivo que os nomes Miguel e Helena ficam entre os três primeiros mais registrados.

Confira também os dez nomes mais escolhidos em Guabiruba e Botuverá.

Nomes mais registrados em Guabiruba

1- Helena – 6 registros;

2- Davi – 6 registros;

3- Heitor- 5 registros;

4- Miguel – 5 registros;

5- Gael – 5 registros;

6- Arthur – 4 registros;

7- Pedro – 4 registros;

8- Anthony – 4 registros;

9- Antonella – 3 registros;

10- Liz- 3 registros.

Nomes mais registrados em Botuverá

1- Beatriz – 2 registros;

2- Bella – 2 registros;

3- Agatha – 2 registros;

4- Bettina Emanuelly – 2 registros;

5- Bruno Caua – 1 registro;

6- Heloiza Gabriely – 1 registro;

7- Isaac Gabriel – 1 registro;

8- Isis Helena – 1 registros;

9- Isis Hentz – 1 registro;

10- Julia Karla – 1 registro.

