Equipes realizam mutirões de limpeza em Brusque; confira ações desta quinta-feira

A Prefeitura de Brusque realiza mutirões de limpeza pela cidade nos primeiros dias do ano. Recentemente, o jornal O Município foi contatado por leitores relatando problemas de manutenção em ruas pela cidade.

Para este primeiro momento, segunda a prefeitura, a prioridade é a limpeza e organização da cidade. “No nosso início de serviço, a gente está priorizando para a limpeza urbana, recolhimento, roçada, capinação, raspagem, varrição, recolha de entulhos e patrolamentos”, detalhou o secretário de Obras, Ivan Bruns Filho.

“Essas são as áreas que a gente vai estar atuando de forma efetiva nessas semanas iniciais do ano”, completou.

Pelo menos nas duas próximas semanas, as equipes continuarão atuando com prioridade de limpeza da cidade. A partir de 15 de janeiro, quando acontece a abertura do orçamento, devem iniciar as ordens de compra da secretaria.

Além da limpeza, a parte de sinalização também é outra área a ser trabalhada neste início de ano, com a pintura de rótulas e meios-fios por toda a cidade.

Programação de manutenção nesta quinta-feira, 9

PATROLAMENTO

Rua Augusto Lemos (Acesso Veolia) – Bateas

TUBULAÇÃO

Construção de drenagem Av. Beira Rio – Dom Joaquim

Conserto de boca de lobo rua João XXIII – Primeiro de Maio

Conserto de calha e meio-fio rua Geral do Poço Fundo

Conserto de tubulação rua Osmar Lang – Limoeiro

PONTE DE MADEIRA

Impermeabilização das fugas no enrocamento da cabeceira da ponte da rua Santa Cruz – Águas Claras

RETIRADA DE ENTULHO COM CAMINHÃO E RETRO

São Pedro – São Pedro

Medeiros – São Pedro

Edgar Von Buettner – Bateas

Rua Dorval Luz – Santa Terezinha

Rua General Osório – Rio Branco

CAPINAÇÃO E LIMPEZA

Beira Rio

Rua General Osório – Rio Branco

Ruas São Pedro – São Pedro

Ruas dos bairro Steffen, Cerâmica Reis e Maluche

ROÇADA

Ernesto Bianchini – Rio Branco

Lili Bruns – Nova Brasília

Ivandro Bruns – Nova Brasília

CAMINHÃO PIPA

Molhar ruas sem pavimentação

Lavação dos corredores do Cemitério Parque da Saudade

ROÇADA EMPRESA TERCEIRIZADA

Beira Rio

PAISAGISMO

Limpeza da Praça Sesquicentenário – Centro

Limpeza dos canteiros da Av. Cônsul Carlos Renaux – Centro

Trabalhos de jardinagem Av. das Comunidades – Centro

Limpeza e roçada em canteiros da Rod. Antônio Heil – Centro II

CONCRETO

Limpeza rua Dorval Luz – Santa Terezinha

Confecção de base para colocação de busto na praça da rua Santa Cruz – Águas Claras

CONSERTO DE CALÇAMENTO

Mathilde Schaeffer – Centro

Manoel Vicente de Oliveira – Nova Brasília

Marcílio Dias – Centro II

ENROCAMENTO

Av. Beira Rio – Centro II

LIMPEZA DE LIXEIRAS PÚBLICAS E PONTOS DE ÔNIBUS

Recolhimento – Centro I e II

Recolhimento – Santa Terezinha

Recolhimento – Santa Rita

Recolhimento – Limeira

Recolhimento – Limoeiro

Recolhimento – Steffen

Recolhimento – Bateas

Recolhimento – São Luiz

Recolhimento – Primeiro de Maio

LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO

Volta Grande

Limeira

CEMITÉRIO

Construção de sepulturas

Limpeza e organização do cemitério

Capinação nos corredores

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Manutenção da iluminação pública em diversas ruas da cidade

