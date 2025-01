Pronegócio: 69ª edição da maior rodada de confecção do Brasil acontece na próxima semana em Brusque

De 13 a 16 de janeiro a Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr), com patrocínio do Sebrae, realiza a 69ª edição da Pronegócio, a maior rodada de confecção do Brasil. O evento deve reunir no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco, em Brusque, cerca de 150 fabricantes de Santa Catarina e mais de 650 lojistas de todas as regiões do país, para conferir as novidades da coleção Inverno 2025.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, afirma que a expectativa para esta edição da Pronegócio é muito positiva. Ele também ressalta que o verão e a localização do município são fatores que contribuem para o aumento de lojistas presentes na rodada.

“Já estamos com cerca de 90% dos compradores em hotéis reservados para a rodada, ocupando quase 100% da rede hoteleira da região. A edição de janeiro da Pronegócio conta com um fator a mais que é o forte potencial turístico da nossa região nesta temporada, então muitos lojistas vêm para o nosso litoral passar as férias e com isso intensificamos a divulgação da rodada nos hotéis e também nas redes sociais. Além dos mais de 650 compradores confirmados, temos lojistas que vêm até o pavilhão para conhecer como funciona o evento e acabam participando também”, compartilhou.

Ele ressalta ainda que ainda no mês de dezembro, toda a logística e estrutura do evento já estavam 95% prontas e organizadas para a realização do evento.

“A entidade entrou em férias no dia 18 de dezembro com o processo de organização em fase avançada, praticamente concluída. Os traslados e hospedagens organizados, a parte estrutural do pavilhão acertada – a mesma que também terá todo o espaço climatizado para oferecer um ambiente confortável aos participantes. E o Desfile de Moda também 100% fechado, com todas as vagas preenchidas. Então, agora já temos tudo pronto, com as melhores expectativas possíveis para receber fabricantes e lojistas da melhor forma”, completou o presidente.

Desfile

O tradicional Desfile de Moda da 69ª Pronegócio acontece na terça-feira, 14, na Sociedade Santos Dumont, exclusivo para convidados. Na passarela, serão apresentados quatro looks da coleção Inverno 2025, de 24 empresas fabricantes participantes do evento, nos segmentos feminino, masculino e infantil. O objetivo do desfile é fazer com que os compradores consigam visualizar melhor as peças e também fomentar as vendas nos dias seguintes à realização da rodada.

