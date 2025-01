Os efeitos do fenômeno La Niña já estão sendo amplamente sentidos em grande parte no Sul do Brasil neste início de 2025, e Brusque não está ficando fora dessa tendência.

Um dos impactos mais notáveis tem sido a anomalia das temperaturas, trazendo um comportamento térmico mais ameno do que o esperado para o verão.

Inclusive, os brusquenses vivenciaram, em dezembro, o mês menos quente em pelo menos 12 anos.

Esse padrão térmico atípico, resultado da atuação do La Niña, promete se estender ao longo do primeiro semestre deste ano, indicando até mesmo a possibilidade de um outono antecipado para Brusque e região.

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, então emitiu um boletim explicativo sobre o comportamento climático à vista.

A íntegra da nota, que detalha também as expectativas em relação às chuvas, pode ser conferida logo após a foto, trazendo informações essenciais sobre o que aguardar para os próximos meses.

La Niña e as temperaturas

Boletim: Climaterra >>

O fenômeno La Niña, causado pelo resfriamento das águas do oceano Pacífico, na altura da costa do Peru e Equador, sinaliza seguir influenciando o verão no Sul do Brasil, e Brusque está diretamente inserida nesse cenário.

Após um dezembro que registrou as temperaturas mais amenas em mais de uma década, a tendência é de que o atual padrão climático atípico se mantenha na região.

Não apenas Brusque, mas também outras cidades no Vale do Itajaí-Mirim, devem seguir diante de um verão com médias de temperatura inferiores ao esperado para esta época do ano.

No entanto, é importante destacar que essa condição não elimina a possibilidade de episódios de calor intenso.

Embora eventos de aquecimento extremo, com temperaturas acima de 35°C, possam ocorrer, a característica marcante será sua curta duração, limitando-se, em geral, a dois ou três dias.

Esse comportamento climático parece então consolidar-se como uma constante ao longo da estação.

Outono sob La Niña

Se os prognósticos mais recentes se confirmarem, há ainda a possibilidade de que o outono chegue mais cedo do que o habitual, trazendo consigo episódios de frio moderado de forma antecipada.

Contudo, é essencial lembrar que essas são tendências, baseadas nos dados atuais, e podem ser ajustadas à medida que novas informações se tornem disponíveis.

La Niña e as chuvas

Em relação ao padrão de chuvas, o impacto do La Niña sinaliza um cenário de precipitações irregulares.

Assim como já observado até agora, períodos prolongados de tempo seco devem predominar, intercalados por curtos intervalos úmidos, mas que podem ser intensos.

Esse contraste, típico de anos influenciados pelo fenômeno, pode resultar até mesmo em transtornos localizados, devido ao excesso de chuvas.

Considerações gerais

De maneira geral, o verão em Brusque e região deve terminar com temperaturas médias abaixo do esperado, enquanto as chuvas seguirão mal distribuídas e com padrões irregulares.

Vale reforçar que todas as projeções, sobretudo as de longo prazo, estão sujeitas a mudanças à medida que novos dados meteorológicos forem incorporados.

Seguiremos acompanhando e atualizando as informações, garantindo que todos estejam sempre bem informados.

*Com informações: Climaterra

O tempo na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Além disso, os dados em destaque na cor azul indicam os volumes de chuva acumulados entre meia-noite e as primeiras horas do dia, permitindo assim uma análise completa das condições meteorológicas observadas no período.

Fotos dos leitores

Para encerrar esta pauta com chave de ouro, convidamos você a se encantar com as maravilhosas fotos enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem então revela, de forma única, a essência de como a manhã desta quinta-feira iniciou nos diferentes lugares destacados nas legendas.

Não perca a oportunidade de se inspirar e se emocionar com esses registros, que capturam a beleza de cada local registrado.

