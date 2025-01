PM prende dois motoristas embriagados após acidentes em Brusque

Dois homens foram presos por embriaguez ao volante após se envolverem em acidentes em Brusque durante esta quarta-feira, 8. Os casos foram registrados nos bairros Rio Branco e Jardim Maluche.

A primeira ocorrência aconteceu por volta de 17h30, na rua Ernesto Bianchini, no Rio Branco. O acidente envolveu um Volkswagen Virtus, conduzido por uma mulher de 32 anos, e um Peugeot 207, conduzido por um homem de 50 anos, com claros sinal de embriaguez.

De acordo com a Polícia Militar, o estado de embriaguez do motorista estava tão acentuado que, mesmo após várias tentativas, ele não conseguiu realizar o teste de etilômetro. Diante disso, os policiais militares efetuaram a prisão dele e encaminhamento à Delegacia de Polícia Civil par aos procedimentos cabíveis.

Outro caso

A segunda ocorrência aconteceu já no final do dia, por volta de 23h30, no Jardim Maluche. Um homem de 57 anos bateu o Renault Kwid que dirigia em um Volkswagen Polo, que estava estacionado em frente à uma casa.

O motorista, que apresentava sinal de embriaguez, realizou o teste do etilômetro, que apontou resultado positivo para a ingestão de álcool. Por isso, ele foi detido e encaminhado à delegacia.

