Motorista que causou acidente com capotamento na rodovia Antônio Heil ingeriu bebida alcoólica, diz PMRv

O motorista do carro que capotou na rodovia Antônio Heil (SC-486) na sexta-feira, 10, se recusou a realizar o teste do bafômetro. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv) de Santa Catarina, ele ingeriu bebida alcoólica. O homem de 28 anos foi o causador da colisão entre dois carros. O acidente aconteceu na região do bairro Brilhante, em Itajaí.

“O masculino condutor do automóvel Fiat/Doblo (causador do acidente) se recusou a realizar o teste de alcoolemia devido ter ingerido bebida alcoólica”, informou a PMRv, em relatório da ocorrência.

Um vídeo que circulou pelas redes sociais mostrou como estavam os carros após a colisão. Além do veículo capotado fora da pista, o outro carro, que tinha placas de Blumenau e era conduzido por um homem de 60 anos, estava com a parte da frente após a margem da rodovia e as rodas traseiras sem contato com o chão.

Ainda segundo a polícia rodoviária, o motorista causador do acidente foi cruzar a rodovia e cortou a trajetória do outro veículo. Três pessoas tiveram ferimentos leves, incluindo os dois condutores, e foram socorridas. Detalhes sobre a terceira vítima não foram divulgados.

