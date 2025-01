Homem cai de 25 metros de altura durante corte de árvore, em Brusque

Um homem de 53 anos caiu de uma árvore de 25 metros de altura enquanto realizava o corte no Cedro Grande, em Brusque. Segundo os bombeiros, ele foi derrubado pelo movimento dos galhos e caiu sobre outras partes do eucalipto que já estavam no chão.

Após a queda, o homem ficou tonto, mas estava consciente. Os bombeiros identificaram suspeita de fratura nos arcos costais e ferimento na cabeça. Ele apresentava escoriações pelo corpo. A vítima foi encaminhada ao hospital.

