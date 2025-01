Mulher sofre diversas lesões após ser agredida pelo namorado, no São Pedro

Uma mulher sofreu diversas lesões após ser agredido pelo namorado na noite deste domingo, 12, no bairro São Pedro, em Brusque. O caso aconteceu na rua São Leopoldo, por volta de 19h10.

Os bombeiros foram acionados e também contataram a Polícia Militar para ir até o local. Familiares informaram que a vítima, de 42 anos, estava trancada com o agressor no interior do banheiro de sua casa e que estaria desmaiada.

Eles convenceram o namorado dela a abrir a porta do banheiro e os bombeiros conseguiram realizar o atendimento. Depois disso, familiares mandaram ele ir embora.

A mulher estava consciente, com suspeita de fratura no braço esquerdo, contusão no rosto e ferimento no supercílio. Ela foi atendida e encaminhada ao Hospital Azambuja.

A Polícia Militar chegou a ir até o local, mas não encontrou ninguém.

