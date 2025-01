Punição ao Brusque é reduzida e clube jogará apenas uma partida sem torcida

O Brusque Futebol Clube disputará apenas a primeira partida do Campeonato Catarinense com portões fechados. A redução da pena, que inicialmente previa duas partidas sem torcida, foi confirmada por uma fonte do clube ao O Município, após o Tribunal de Justiça Desportiva de Santa Catarina anunciar sua decisão.

A partida sem público será contra o Avaí, válida pela segunda rodada do Campeonato Catarinense 2025, no dia 18 de janeiro, no estádio Augusto Bauer.

Para poder retomar a presença dos torcedores no jogo seguinte, contra a Chapecoense, o Brusque deverá doar 20 cestas básicas e realizar uma campanha educativa contra a violência nos estádios.

A punição foi imposta em razão dos episódios ocorridos durante a semifinal do Catarinense de 2024, quando foi registrada uma briga entre torcedores no intervalo da partida entre Brusque e Avaí, na Arena Joinville. O confronto resultou em feridos e prisões.

