O cenário climático deste sábado, 10, em Brusque, surpreendeu os moradores ao desafiar todas as expectativas para o mês de janeiro, tradicionalmente marcado por dias intensamente quentes.

Em pleno início da tarde, quando o calor costuma atingir seu auge, os termômetros registraram temperaturas abaixo de 25°C.

Esse clima ameno, incomum para a estação mais quente do ano, trouxe consigo uma atmosfera que mais lembrava o outono.

O céu, tingido por tons de cinza e acompanhado por garoa ocasional, reforçou essa sensação outonal antecipada.

Nas ruas, era possível observar pessoas munidas de guarda-chuvas, enquanto algumas optavam por roupas mais leves, mas que ainda assim destoavam da habitual vestimenta de verão.

Esse contraste entre a paisagem e o calendário trouxe um encanto inesperado, vestindo Brusque com um tom nostálgico em pleno verão.

Brusque e região em números

Para evidenciar ainda mais a peculiaridade deste dia, a reportagem traz mais abaixo uma comparação numérica impressionante.

No mesmo dia, em 2024, exatamente às 13h, Brusque então enfrentava um calor escaldante, com temperaturas que ultrapassaram os 35°C. Diante disso, o contraste se torna evidente.

Enquanto neste sábado os termômetros mal chegavam aos 24°C, há exatamente um ano, os brusquenses enfrentavam um calor sufocante e típico da estação.

A análise, no entanto, não se restringe apenas ao município de Brusque.

Dados coletados em diferentes locais monitorados do Vale do Itajaí-Mirim mostram que essa mudança térmica abrangeu toda a região, evidenciando a brusca diferença nos padrões climáticos entre os dois períodos.

A tabela a seguir detalha esses números e reforça a singularidade deste sábado.

Brusque em fotos

E como não poderia faltar, para encerrar esta matéria de forma ainda mais envolvente, convidamos o leitor a explorar uma galeria de imagens que captura a essência deste sábado atípico.

O céu nublado, as ruas úmidas e a delicadeza do cenário pintaram Brusque com as cores de um outono precoce, um verdadeiro contraste com o calor abrasador que costuma caracterizar o verão.

Confira a seguir, como a cidade se vestiu de outono em pleno janeiro e aprecie este raro momento de tranquilidade térmica que marcou o município neste sábado.

