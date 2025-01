Homem morre após pisar em fios e levar choque elétrico no Alto Vale do Itajaí

Um homem de 46 anos morreu após pisar em fios e levar choque elétrico na madrugada deste sábado, 11, na cidade de Imbuia, no Alto Vale do Itajaí. A Polícia Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.

De acordo com a PM, a família relatou que estava dormindo quando ouviu gritos de socorro. A esposa foi averiguar a demora do marido, que havia ido até a estufa colocar lenha na fornalha, e se deparou com a vítima caída ao chão, após ter pisado nos fios.

A filha e o genro também foram até o local. Os três levaram a vítima até o hospital de Imbuia, mas o homem já não apresentava sinais vitais.

A Polícia Civil e a Polícia Científica também foram acionadas. Informações sobre a identidade da vítima não foram divulgadas.

