Homem é preso após furtar celular de atendente que o ajudou no Jardim Maluche

Um homem de 23 anos foi preso no Primeiro de Maio após furtar um celular de uma atendente de uma loja no Jardim Maluche, em Brusque, no fim da tarde desta quinta-feira, 10.

A Polícia Militar foi acionada por volta de 19h. Ele entrou em uma loja com o pretexto de pedir ajuda. A atendente se compadeceu e lhe deu R$ 5.

Depois que ele saiu, porém, ela percebeu a falta de seu celular, um iPhone 15 Pro Max, avaliado em mais de R$ 8 mil. A atendente, então, acionou a PM, repassando as características do homem.

A PM acabou abordando o homem no Primeiro de Maio. Questionado sobre o fato, ele confessou ter furtado o aparelho celular e disse tê-lo vendido a um desconhecido por R$ 100. Ele, então, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia.

Leia também:

1. Confira quais foram os nomes mais registrados em Brusque em 2024

2. Hospital Imigrantes é escolhido para integrar projeto do Ministério da Saúde

3. Vai começar! Confira o guia do Campeonato Catarinense 2025

4. VÍDEO – Jornalista de Brusque registra incêndio em Los Angeles: “Rezar para tudo ficar bem aqui”

5. Pronegócio: 69ª edição da maior rodada de confecção do Brasil acontece na próxima semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: