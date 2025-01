A previsão do tempo, direcionada a Brusque e às demais cidades situadas no Vale do Itajaí-Mirim, segue indicando ausência de calor intenso neste verão, cenário térmico que promete se estender ao fim de semana.

Embora as expectativas não sejam animadoras para os amantes das temperaturas extremamente altas, as condições climáticas devem favorecer atividades ao ar livre.

É importante, no entanto, manter atenção ao risco de chuvas isoladas e passageiras, características da estação.

O meteorologista Leandro Puchalski divulgou um boletim com informações detalhadas sobre o clima em Santa Catarina, incluindo as projeções específicas para Brusque e região.

Confira, na íntegra, a nota então emitida pelo especialista mais adiante, logo abaixo da imagem.

Sexta-feira sem calor intenso

*Boletim: Leandro Puchalski >>

Iniciamos este boletim com as informações climáticas previstas para esta sexta-feira, direcionadas a Brusque e região.

Informamos aos moradores que, apesar de a sensação de abafamento sinalizar estar presente, não há previsão de calor intenso ao longo do dia.

As temperaturas máximas devem permanecer abaixo dos 30°C na maioria das cidades, prometendo um cenário térmico menos desconfortante, a considerar a época do ano.

Para aqueles que planejam atividades ao ar livre, o panorama meteorológico sugere, em geral, condições favoráveis na maior parte do período.

No entanto, é recomendável atenção para eventos de maior duração, pois existe a possibilidade de chuvas isoladas, especialmente a partir da tarde.

Embora não seja possível precisar horários exatos, é importante estar vigilante a essa possível condição adversa.

Fim de semana sem calor intenso

Olhando para o fim de semana, o calor extremo continua fora das projeções. Tanto no sábado quanto domingo, espera-se aquecimento, mas sem atingir níveis elevados.

As máximas devem então variar entre 26°C e 28°C na maioria dos municípios do Vale do Itajaí-Mirim, com variações pontuais para mais ou para menos.

A predominância será de períodos de sol, intercalados com nuvens, mas, novamente, o risco de pancadas de chuva não pode ser completamente descartado.

Calor forte segue fora da previsão

Avançando um pouco mais na previsão, as expectativas para Brusque e região seguem indicando ausência de ondas de calor intenso para o restante da primeira quinzena de janeiro, sob aquecimento moderado até pelo menos o dia 15.

Essa tendência deverá culminar com o início da segunda metade do mês.

Seguiremos monitorando as condições climáticas e atualizando as informações conforme novas projeções se tornem disponíveis.

Lembrando que previsões de médio e longo prazo estão sujeitas a ajustes.

*Com informações: Leandro Puchalski/Meteorologista

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh só chega até você com esta matéria graças ao apoio de quem acredita e apoia a disseminação de informações de qualidade.

Conheça mais sobre nossos parceiros clicando nos banners abaixo, entre em contato e então descubra os produtos e serviços que eles oferecem.

Oferecimento:

Veja também:

1. Brusque então esconde um paraíso natural: venha conhecer a cascata paradisíaca

2. Além das praias: descubra como o rio Itajaí-Mirim então se tornou refúgio neste verão

O tempo na madrugada

A partir de agora, as informações serão focadas na madrugada que passou, com ênfase na região brusquense, abrangendo todo o Vale do Itajaí-Mirim.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o romper da aurora desta sexta-feira, ilustrado em vermelho.

A apuração também revela que não foram registradas chuvas no período entre meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens então registradas no amanhecer desta sexta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se emocionar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 11

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK