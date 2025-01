Homem sofre hemorragia no crânio após bater em carro estacionado no Primeiro de Maio

Um homem de 30 anos sofreu uma hemorragia no crânio após bater em um carro estacionado no bairro Primeiro de Maio, em Brusque, na madrugada desta sexta-feira, 9.

O acidente ocorreu na rua Guilherme Ristow, por volta de 3h30. A vítima conduzia um Ford Ka. Ele foi encontrado pelos bombeiros sentado no banco do motorista, com sinais de traumatismo cranioencefálico já que possuía um corte na região frontal do crânio com hemorragia considerável.

Ele foi retirado do carro e encaminhado pelos bombeiros ao Hospital Azambuja.

Leia também:

1. Confira quais foram os nomes mais registrados em Brusque em 2024

2. Hospital Imigrantes é escolhido para integrar projeto do Ministério da Saúde

3. Vai começar! Confira o guia do Campeonato Catarinense 2025

4. VÍDEO – Jornalista de Brusque registra incêndio em Los Angeles: “Rezar para tudo ficar bem aqui”

5. Pronegócio: 69ª edição da maior rodada de confecção do Brasil acontece na próxima semana em Brusque

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: