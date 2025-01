Vai começar! Confira o guia do Campeonato Catarinense 2025

Apenas pela terceira vez na era dos pontos corridos – que começou em 2003 – Santa Catarina não terá um representante na Série A. Pelo lado ruim, o futebol local perde espaço e relevância, mas, com isso, o Campeonato Catarinense ganha ainda mais contornos de equilíbrio.

O Brusque, finalista de quatro das últimas cinco edições, começa o campeonato de 2025 sob muitas dúvidas. A equipe só confirmou a contratação do treinador, o português Filipe Gouveia, no último dia 6, a pouco mais de uma semana do início da competição, enquanto todos os outros times já haviam iniciado os trabalhos com a comissão técnica no fim de 2024.

Além disso, o clube vive um momento de incerteza em suas finanças. No fim de 2024, após o rebaixamento à Série C do Brasileirão, o Conselho Deliberativo autoriza futura conversão do Brusque para SAF para tentar reverter a situação “muito complicada” que a equipe se encontra, como citou o diretor de Futebol, André Rezini, em entrevista.

Na briga pelo título, os principais rivais que se destacam são Avaí, Chapecoense e Criciúma (atual bicampeão), trio de representantes de Santa Catarina na Série B do Brasileirão.

A edição de 2025 também será marcada pela presença de dois estreantes, o campeão da Série B estadual em 2024, Caravaggio, de Nova Veneza, no Sul do estado, e o Santa Catarina, de Rio do Sul. Com isso, serão quatro representantes do Vale do Itajaí na disputa (os outros são Barra, Brusque e Marcílio Dias).

Brusque: Momento de incerteza

Brusque

Fundação: 12 de outubro de 1987

Estádio: Augusto Bauer

Presidente: Danilo Rezini

Técnico: Filipe Gouveia

Títulos: 1 Brasileiro Série D (2019), 2 Catarinense (1992 e 2022), 2 Recopa Catarinense (2020 e 2023), 5 Copa SC (1992, 2008, 2010, 2018 e 2019), 3 Catarinense Série B (1997, 2008 e 2015).

Catarinense 2024: 2º

Campeonato Brasileiro 2025: Série C

Principais contratações: Robinho (meia, Paysandu)

O Brusque anunciou, até esta quinta-feira, 9, apenas uma contratação, do meia Robinho, de 37 anos, campeão por onde passou, no Santos, Grêmio, Palmeiras, Cruzeiro e Avaí, entre outros times — tem dois títulos catarinenses. A tendência é que o time anuncie cerca de oito nomes nos próximos dias, mas com um perfil diferente, de jovens.

O clube vive um momento de incerteza financeira, com salários do mês de novembro atrasados e uma arrecadação insuficiente para os custos atuais, de acordo com o diretor de Futebol, André Rezini.

O elenco atual do clube tem 13 jogadores mantidos do elenco rebaixado à Série C, além de Robinho e de outros jogadores da base. O técnico português Filipe Gouveia, que trabalha pela primeira vez no Brasil, comandou o primeiro treino nesta quinta-feira, 9, cinco dias antes da estreia da equipe na temporada.

Com base nos jogadores remanescentes, uma equipe possível para a estreia do Brusque no Catarinense tem: Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Éverton Alemão, Alex Ruan (Torres); Rodolfo Potiguar, Paulinho; Diego Mathias, Robinho (Osman), Paulinho Moccelin; Pollero.

Avaí

Cidade: Florianópolis

Fundação: 1º de setembro de 1923

Estádio: Aderbal Ramos da Silva, a Ressacada

Presidente: Júlio Heerdt

Técnico: Enderson Moreira

Títulos: 1 Brasileiro Série C (1998), 18 Catarinense (1924, 1926, 1927, 1928, 1930, 1942, 1943, 1944, 1945, 1973, 1975, 1988, 1997, 2009, 2010, 2012, 2019 e 2021) e 1 Copa SC (1995)

Catarinense 2024: 3º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B

Principais contratações: Alef Manga (atacante, Coritiba), Cleber (atacante, Ceará), Marquinhos Gabriel (meia, Criciúma), Barreto (volante, Criciúma), Eduardo Brock (zagueiro, Cerro Porteño-PAR)

Barra

Cidade: Balneário Camboriú

Fundação: 18 de janeiro de 2013

Estádio: Novo estádio do Barra

Presidente: Benê Sobrinho

Técnico: Renan Brito

Títulos: 1 Catarinense Série B (2021) e 1 Catarinense Série C (2015)

Catarinense 2024: 4º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D

Principais contratações: Venícius (atacante, Ponte Preta), Elvinho (meia, Botafogo-PB), Willians Santana (atacante, Confiança-SE), Marcelo (lateral-direito, Caxias-RS), Warley (meia, Botafogo-PB)

Caravaggio

Cidade: Nova Veneza

Fundação: 10 de maio de 1970

Estádio: da Montanha

Presidente: Moisés Spilere

Técnico: Luís Carlos Cruz

Títulos: 1 Catarinense Série B (2024)

Catarinense 2024: 1º (Série B)

Campeonato Brasileiro 2025: sem série

Principais contratações: Jessé (zagueiro, Avenida-RS), Gabriel Henrique (atacante, Concórdia), Lucas Matheus (volante, Qala Saints-MLT), Fernando Portel (volante, Potiguar Mossoró-RN)

Chapecoense

Cidade: Chapecó

Fundação: 10 de maio de 1973

Estádio: Arena Condá (inicia o campeonato atuando no Municipal Josué Annoni, em Xanxerê)

Presidente: Alex Passos

Técnico: Gilmar dal Pozzo

Títulos: 1 Copa Sul-Americana (2016), 1 Brasileiro Série B (2020), 7 Catarinense (1977, 1996, 2007, 2011, 2016, 2017 e 2020) e 1 Copa SC (2006)

Catarinense 2024: 9º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B

Principais contratações: Pedro Martins (volante, Sport), Matheus Belém (zagueiro, São Paulo), Eduardo Person (meia, Ituano), Gabriel Inocêncio (lateral-direito, Juventude), Dentinho (meia, Brusque)

Concórdia

Cidade: Concórdia

Fundação: 2 de março de 2005

Estádio: Domingos Machado de Lima

Presidente: Joseilton de Almeida

Técnico: Jailson Zatta

Títulos: 1 Copa Santa Catarina (2024), 1 Catarinense Série B (2017)

Catarinense 2024: 10º

Campeonato Brasileiro 2025: sem série

Principais contratações: Matheus Galdezani (meia, Inter de Limeira-SP), Brandão (zagueiro, Monte Azul-SP), Felipe Rangel (atacante, Chapecoense), Luan (volante, EC São Bernardo)

Criciúma

Cidade: Criciúma

Fundação: 13 de maio de 1947

Estádio: Heriberto Hülse

Presidente: Valter Minotto

Técnico: Zé Ricardo

Títulos: 1 Copa do Brasil (1991), 1 Brasileiro Série B (2002), 1 Brasileiro Série C (2006), 12 Catarinense (1968, 1986, 1989, 1990, 1991, 1993, 1995, 1998, 2005, 2013. 2023 e 2024), 1 Recopa Catarinense (2023), 1 Copa SC (1993), 1 Catarinense Série B (2022)

Catarinense 2024: 1º

Campeonato Brasileiro 2025: Série B

Principais contratações: Juninho (meia, Goiás), Matheus Trindade (volante, Paysandu), Talisson (atacante, Ceará), Everton Morelli (volante, Coritiba)

Figueirense

Cidade: Florianópolis

Fundação: 12 de junho de 1921

Estádio: Orlando Scarpelli

Presidente (da SAF): Paulo Prisco Paraíso

Técnico: Thiago Carvalho

Títulos: 18 Catarinense (1932, 1935, 1936, 1937, 1939, 1941, 1972, 1974, 1994, 1999, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008, 2014, 2015 e 2018), 2 Recopa Catarinense (2019 e 2022) e 3 Copa SC (1990, 1996 e 2021).

Catarinense 2024: 6º

Campeonato Brasileiro 2025: Série C

Principais contratações: Kayke (atacante, São Bernardo), Ligger (zagueiro, Remo), Fabrício (goleiro, Internacional), Rodrigo (volante, Ituano), João Lucas (atacante, Vila Nova)

Hercílio Luz

Cidade: Tubarão

Fundação: 22 de dezembro de 1918

Estádio: Aníbal Torres Costa

CEO da SAF: Vinícius Gaidzinski

Técnico: William Araújo

Títulos: 2 Catarinense (1957 e 1958)

Catarinense 2024: 8º

Campeonato Brasileiro 2025: sem série

Principais contratações: Allan (goleiro, Ypiranga-RS), Matheus Neris (volante, Juventus-SP), Luiz Felipe (meia, Cuiabá), Caio Rangel (atacante, Ferroviário-CE)

Joinville

Cidade: Joinville

Fundação: 29 de janeiro de 1976

Estádio: Arena Joinville

Presidente: Darthanhan de Oliveira

Técnico: Hemerson Maria

Títulos: 1 Brasileiro Série B (2014), 1 Brasileiro Série C (2011), 12 Catarinense (1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 2000 e 2001), 1 Recopa Catarinense (2021) e 5 Copa SC (2009, 2011, 2012, 2013 e 2020)

Catarinense 2024: 7º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D

Principais contratações: Léo Rigo (zagueiro, Volta Redonda), Naldo (zagueiro, Ferroviário-CE), Danilo Belão (lateral-direito, Náutico), Keké (atacante, Brusque), Guti (zagueiro, Sport Huancayo-PER)

Marcílio Dias

Cidade: Itajaí

Fundação: 17 de março de 1919

Estádio: Dr. Hercílio Luz

Presidente: Tarcisio Guedim

Técnico: Eduardo Souza

Títulos: 1 Catarinense (1963), 3 Copa SC (2007, 2022 e 2023), 3 Catarinense Série B (1999, 2010 e 2013) e 1 Recopa Sul-Brasileira (2007)

Catarinense 2024: 5º

Campeonato Brasileiro 2025: Série D

Principais contratações: Gustavo Modesto (atacante, Tombense-MG), João Carlos (atacante, São Bernardo), Brendon Sobral (meia, Paysandu), Jeffinho (atacante, Petrolero-BOL), Bonassa (volante, Primavera-SP)

Santa Catarina

Cidade: Rio do Sul

Fundação: 11 de dezembro de 1998

Estádio: Alfredo João Krieck

Presidente: Anilto Hegen

Técnico: Ademir Fesan

Títulos: 1 Catarinense Série C (2022)

Catarinense 2024: 2º (Série B)

Campeonato Brasileiro 2025: sem série

Principais contratações: Marcão (goleiro, Comercial-SP), Adriel (zagueiro, Brasil de Pelotas), Brener (meia, União Rondonópolis-MT), Alex Gonçalves (atacante, Jequié-BA), De Paula (atacante, Grêmio Prudente-SP)

Primeira rodada do Catarinense 2025

Sábado, 11

Joinville x Figueirense – 16h30

Quarta-feira, 15

Concórdia x Barra – 19h

Caravaggio x Chapecoense – 19h30

Marcílio Dias x Brusque – 20h

Avaí x Santa Catarina – 20h30

Hercílio Luz x Criciúma – 20h30

