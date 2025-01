O Grupo Pereira anunciou a aquisição dos imóveis próprios e da rede de Supermercados Schmit. Com essa operação, o grupo incorpora sete lojas: uma em Itajaí, uma em Camboriú, uma em Itapema e quatro em Bombinhas, onde também está localizado o Centro de Distribuição. A transação recebeu aprovação do CADE em 3 de janeiro de 2025.

Essa expansão adicionará 500 novos colaboradores à equipe de mais de 22 mil profissionais do Grupo Pereira. A compra marca a entrada do sétimo maior grupo supermercadista do Brasil nas cidades de Camboriú, Itapema e Bombinhas, além de reforçar sua liderança em Itajaí, cidade onde o grupo foi fundado em 1962 e onde já opera quatro unidades do Fort Atacadista e uma dos Supermercados Comper.

“Santa Catarina é o nosso estado natal, responsável por mais da metade do faturamento do Grupo e onde continuaremos expandindo de forma estratégica, entrando em cidades onde ainda não estamos presentes e consolidando nossa liderança em cidades importantes. Além dessas sete novas lojas, nosso planejamento para 2025 contempla entre 10 e 14 novas unidades, sendo pelo menos a metade em Santa Catarina”, afirma Lucas Pereira Santiago, diretor comercial do Grupo Pereira.