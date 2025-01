Programa Fila Única conta com 150 crianças aguardando vagas em creches de Brusque

Atualmente, 151 crianças aguardam por uma vaga em creches de Brusque pelo programa Fila Única. Os dados são da prefeitura e estão atualizados até o dia 6 de janeiro.

A maior fila encontra-se no Infantil I, destinado a crianças de 2 a 3 anos, onde 56 crianças aguardam o chamamento de matrículas. Na sequência, está o Berçário I, para bebês de 6 a 11 meses, com 44 crianças na fila.

Já no Berçário II constam 33 bebês de 1 a 2 anos na fila. Por fim, há 18 crianças de 3 a 4 anos aguardando vagas no Infantil II.

Em entrevista ao jornal O Município, a secretária de Educação, Franciele Mayer, destaca algumas ações feitas para o programa. Uma delas foi a inauguração, em 2024, do Centro de Educação Infantil Raio de Sol II, no bairro Azambuja, e da Escola de Tempo Integral Professor Raul Amorim, no loteamento Emma II.

Além disso, também houve a ampliação da compra de vagas na rede privada, beneficiando, além da região central e do bairro Maluche, as regiões dos bairros Nova Brasília e Guarani.

“Iniciamos a construção de uma nova creche no bairro Limeira, que contará com dez salas, ampliando significativamente a capacidade de atendimento naquela região”, afirma.

Para 2025, está prevista a entrega de um novo espaço no bairro Volta Grande, localizado no All Shopping, para atender às crianças da região. Também será ampliada a compra de vagas na rede privada, considerando o aumento do número de instituições que se credenciaram em 2024.

Credenciamento

Em dezembro de 2024, a prefeitura publicou um edital para o credenciamento com o aumento de 250 novas vagas, totalizando 500 vagas para o ano. O objetivo da ação foi atender a demanda do bairro Dom Joaquim. Atualmente, o bairro Volta Grande conta com a maior demanda do Fila Única.

Segundo a secretária, o bairro São Luiz deve receber uma nova creche por meio de permuta de um terreno. A unidade irá beneficiar os bairros Cerâmica Reis e Steffen.

“A lei que autoriza a permuta foi aprovada pela Câmara de Vereadores no ano anterior e prevê a troca de um bem público por um imóvel com edificação destinada a abrigar uma nova creche”, explica.

Mapeamento de expansão de salas

Um mapeamento das unidades com possibilidade de ampliação de salas também foi realizado pela prefeitura para identificar a demanda dos bairros com inscrições no programa.

O trabalho identificou possibilidades de expansão de cinco unidades do Steffen, Águas Claras, Santa Luzia, Rio Branco, Paquetá e Cedrinho.

Outro avanço em andamento é a ampliação da parceria público-privada, impulsionada pelo Programa de Incentivo de Creches nas Empresas (PICE). “Atualmente, estamos em tratativas com duas empresas para viabilizar novas vagas por meio dessa iniciativa”, diz a secretária.

As escolas municipais retornarão com as atividades no dia 27 de janeiro, após o período de recesso escolar. Na última semana de janeiro, serão retomadas as convocações dos inscritos no Programa Fila Única para finalizar o preenchimento das vagas disponíveis.

O ano letivo terá início no dia 6 de fevereiro. Durante o mês de fevereiro, a prefeitura continuará recebendo a documentação dos matriculados e realizando chamadas para o preenchimento de vagas remanescentes. O programa será reaberto para novas inscrições no dia 3 de março.

Em caso de dúvidas, as famílias podem entrar em contato com a Central de Vagas pelo WhatsApp (47) 3251-1804 ou e-mail [email protected].

