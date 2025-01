TCE-SC notifica municípios catarinenses por déficit nos regimes de previdência

Déficit bilionário

O Tribunal de Contas de SC expediu ofício aos prefeitos dos 69 municípios catarinenses que possuem Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), alertando sobre a importância da manutenção do equilíbrio atuarial e da estabilidade financeira. Explica-se: os 69 totalizam 126.559 segurados, entre servidores ativos e inativos e tinha, no final de 2024, um déficit estratosférico de R$ 46,5 bilhões, uma vez que possuem apenas R$ 15,5 bilhões em ativos financeiros para cobrir um passivo atuarial de R$ 62 bilhões.

Defesa da praia

Moradores de Garopaba criaram um abaixo-assinado na plataforma Change.org em defesa de um de seus maiores patrimônios naturais, a Praia da Ferrugem, cujo Plano Diretor a transformará em uma zona de interesse turístico, permitindo a construção de edifícios de até dois andares sobre as dunas. Um absurdo.

Chapa branca

O portal Poder 360 publicou ontem um relatório apontando que o presidente Lula deu 43 entrevistas exclusivas à imprensa em seu mandato, das quais oito a veículos do grupo Globo. Camilo Santana, ministro da Educação, foi quem mais falou à imprensa da família Marinho, com 23 entrevistas exclusivas.

Desinfetante

Os ataques de 8 de janeiro de 2023 em Brasília causaram um prejuízo de R$ 56 milhões aos cofres públicos, e a Advocacia-Geral da União agora quer o ressarcimento dos prejuízos. Não consta que queira cobrar os custos dos desinfetantes usados na limpeza dos dejetos deixados no luxuoso banheiro do ministro “supremo” Alexandre de Moraes pela catarinense Maria de Fátima Mendonça Jacinto, a “Fátima de Tubarão”, já condenada a 17 anos de prisão. Pelo mesmo Moraes.

Canais de TV

O Ministério das Comunicações republicou edital para levar 227 novos canais de TV a 189 cidades brasileiras. De SC estão Balneário Camboriú, Chapecó (com dois canais), Florianópolis, Indaial e Pomerode.

Música

A 20ª edição do magnífico Festival Internacional de Música de SC (Femusc), que começa neste domingo com mais de 200 apresentações gratuitas e uma estrutura renovada, em Jaraguá do Sul, tem marcas diferentes de outras. Entre elas a liderança de Monika Hufenüssler Conrads, com a diretoria-executiva de Edilma Lemanhê e nova identidade visual criada pelo consagrado artista plástico Luciano Martins, sintetizada num Beethoven estilizado, desenhado à mão.

Juridiquês

Criado há um ano, o Pacto do Judiciário pela Linguagem Simples, iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, conta com a adesão da maioria dos tribunais do país, incluído o TJ-SC. O que chama a atenção são as notáveis exceções do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Sem comentários.

8 de janeiro

A “Folha de S. Paulo” publicou ontem em sua coluna de leitores mensagem de Evandro Loes, de Timbó, em SC, que sintetiza o pensamento político de pessoas de bom senso acerca do ato coordenado por Lula, com cerca de mil pessoas, anteontem: “O esvaziamento é compreensível, pois está sendo usado politicamente e não como algo republicano. Volto a dizer, os atos de vandalismo foram reprováveis e devem servir de lição para que nunca mais ocorram, mas as punições têm que ser proporcionais e não exageradas”.

Diferença abissal

Difícil prever quando virará realidade o túnel subaquático projetado para ligar Itajaí a Navegantes, com 580 metros de extensão e seis pistas para veículos, localizado entre 23 e 29 metros abaixo do leito do rio Itajaí-Açu, com custo estimado de R$ 2,07 bilhões. Só para comparar: na Noruega está sendo construído o Rogfast, o maior túnel rodoviário subaquático (25 quilômetros) e profundo (390 metros sob os fiordes) do mundo, que ficará pronto em 2033, orçado em £ 36 bilhões (cerca de R$ 277 bilhões).

Polêmica

A imprensa argentina está dividida numa polêmica: o ministro de Turismo e ex-embaixador argentino no Brasil, Daniel Scioli (que conhece SC muito bem), pediu que o prefeito de Buenos Aires atrasasse a data de retorno das férias escolares para depois das festas de Carnaval, na primeira semana de março. Assim, seus compatriotas poderiam passar o feriadão em destinos bem mais em conta que os deles, dentro da mesma Argentina, como o Brasil.