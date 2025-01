Bete Eccel projeta primeiro mandato na Câmara de Brusque: “só há sentido estar na política para mudar a vida das pessoas”

A vereadora Elizabete Eccel, a Bete (PT), acompanhou por décadas as eleições nos bastidores ao lado do marido Paulo Eccel, ex-prefeito de Brusque. No ano passado, se candidatou pela primeira vez e teve êxito: foi a quarta mais votada do pleito, com 1.474 votos.

Bete é natural de Botuverá, mas se mudou para Brusque aos 14 anos para completar seus estudos. Ela é formada em Pedagogia – atuou por três décadas – e também em Arteterapia.

“Uma das coisas que aprendi nos mandatos do Paulo é que só há sentido estar na política para mudar a vida das pessoas. Volto para servir, assim como fiz por 30 anos como funcionária pública. Terei dedicação exclusiva. Estar em ação e contribuir para as pessoas traz um sentido maior à minha vida”.

Militante do partido há décadas, ela entendeu que, em 2024, era o momento de ser protagonista. “Quero viver do outro lado. Me prontifiquei e fiz essa caminhada, que iniciou em 8 de julho e terminou em 6 de outubro (dia das eleições). Já estava realizada por ter vivido a campanha de forma muito intensa. Foi muito gratificante”.

Prioridades do mandato

A vereadora afirma que seu mandato será norteado por quatro bandeiras principais: saúde, educação, transporte e moradia.

“Minha prioridade será o cuidado com as pessoas. Serei também a voz da luta por melhores condições de moradia, melhoria do transporte público e na luta por uma saúde melhor. A participação da mulher também é prioridade”.

Bete destaca a importância de criar um vínculo mais forte com a população. Ela conta que, após a eleição, voltou a alguns lugares onde fez campanha e percebeu a importância desse reconhecimento ao eleitor.

“Meu mandato terá uma abertura para receber e atender os bairros, com gabinete itinerante e convites para pessoas participarem das sessões”.

Posicionamento político

Única representante do PT na Câmara para 2025-28 e também a única mulher, Bete tem a intenção de ser “a voz do governo federal” no Legislativo e também de dar continuidade às pautas do partido na cidade, valorizando “os legados dos governos de Paulo e do mandato da vereadora Marlina Oliveira”, que ocupou uma cadeira na casa entre 2021 e 2024.

Bete é uma de quatro vereadores (dos 15) que se elegeram sem compor a coligação do prefeito André Vechi (PL). Ela garante que vai fazer o seu natural papel de oposição, mas está disposta a colaborar para articular com os representantes na Assembleia Legislativa de Santa Catarina (Alesc) e, principalmente, no governo federal.

“Quando precisar fazer o papel de oposição, com certeza farei, mas também vejo que tenho a função de dialogar para buscar melhorias para o município. Tenho como objetivo me encontrar com o prefeito. Quero ajudar como for preciso para trazer contribuições vindas do governo federal. Não vou fazer a fiscalização apenas por ser oposição, mas para garantir a efetividade do investimento do dinheiro público”.

Colaboração: Thiago Facchini

