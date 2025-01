Baile da Uva, pagode e muito sertanejo: confira quatro coisas para fazer em Brusque e região no fim de semana

1. Pagode no Rancho

O Rancho Music Hall, situado na avenida Primeiro de Maio, nº 1537, em Brusque, promete uma noite repleta de boa música. Nesta sexta-feira, 10, a partir das 22h, acontece o evento “Pagodinho Sunset”, que marcará a abertura oficial do Rancho para a temporada de 2025. As atrações incluem a dupla Edson & Geison, o grupo Pagode CDB e o DJ Rubinho Owen. Como destaque, a entrada será gratuita para as mulheres até as 23h. Para mais informações e reservas basta entrar em contato através dos telefones: (47) 99932-2695 ou (47) 98869-9963.

2. Baile da Uva em Nova Trento

A Sociedade Primavera, de Nova Trento, promoverá no sábado, 11, a 22ª edição do tradicional Baile da Uva. O evento terá início às 22h, com a animação musical dos grupos Explosão e Tchê Chalera, além do DJ Rubinho Owen, que promete agitar a pista de dança.

Os ingressos antecipados custam R$ 30 e podem ser adquiridos pelo aplicativo Pedidos 10 ou presencialmente nos seguintes pontos de venda: Rancho Music Hall (Brusque), Posto MG (São João Batista) e Posto Maira (Nova Trento). Para maior conveniência, também é possível realizar a compra via Pix, utilizando a chave [email protected]. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (47) 99932-2695 e (48) 99626-2117.

3. Gin de cortesia para elas no Cartolas Pub

O Cartolas Pub, localizado na rodovia Antônio Heil, nº 5000, no bairro Limoeiro, em Brusque, terá uma programação animada neste fim de semana. Nesta sexta-feira, dia 10, a casa receberá a Noite de Pagonejo, com apresentações do estreante Rafa Moura e do grupo Pagode Play List. Já no sábado, dia 11, acontece o evento “Vem pro Cartolas”, com performances de Victor Piaz e da dupla Willian e Ricardo.

Em ambas as noites, as mulheres têm entrada gratuita até às 22h e ainda ganham uma taça de gin como cortesia. Reservas e mais informações sobre valores podem ser obtidas pelo telefone: (47) 99990-1247.

4. Noites musicais na Golden Bier

A Golden Bier, localizada na rodovia Antônio Heil, nº 141, no Centro 2, em Brusque, também oferecerá noites com muita música aos clientes. Nesta sexta-feira, dia 10, a atração será Santolino Rios & Banda. Já no sábado, dia 11, o palco do estabelecimento será dominado pela dupla Júnior e Jovane. Informações e reservas podem ser obtidas pelos telefones: (47) 3019-4035 ou (47) 99640-4700 (WhatsApp).

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: