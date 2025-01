Nesse comecinho de ano me pus a ferver a cachola pensando numa coisa:

por que é que a gente sai do conforto do nosso lar no final do ano para ir até a praia?

O que nos leva a ter o desprazer de enfrentar congestionamentos enormes e aturar motoristas imbecis por essas estradas afora?

Por que vamos para um lugar onde os serviços mais básicos como água, luz e coleta de lixo são tão precários?

Por que vamos todos curtir nossas módicas férias em um lugar onde os preços das coisas são mais caros do que os da nossa cidade?

Por que vamos todos para um lugar onde as filas são uma constante, seja no supermercado, no “shopping”, no restaurante, no bar, etc?

Você trabalha o ano todo como um cavalo e resolve, como todos os anos, pegar as suas tralhas e rumar com destino as nossas paradisíacas praias para ter o merecido “dolce far niente” a beira mar, tomando aquela cervejinha gelada e saboreando aqueles petiscos tão tradicionais do nosso litoral. Que sonho!

Mas é tudo mentira, é só incomodação! É o supermercado lotado com preços ridículos, é aquele sapecão que o cara já leva no primeiro dia de praia que tem que dormir no cabide todo lambuzado de Caladril, é ter que aturar os sons do momento que a rapaziada ouve no último volume, é aturar aqueles garçons que você pede uma cerveja gelada, vem uma coca quente, é você tentar ir para uma praia como Mariscal e ter que aturar um engarrafamento igual ao de São Paulo, é a virose que bate na criançada, enfim, o cara paga pra se incomodar durante 10 dias que eram para ser de descanso total e absoluto.

E agora que acabaram as férias, vamos fazer o que? Voltar toda sexta-feira pra praia, é claro, afinal de contas, férias são como sexo, mesmo quando é ruim ainda é bom!

Tropa de tanso

Gostaria muito de conhecer o cara que é o responsável pelo trânsito em Porto Belo! Será que ele é parente do galego que está cuidando do trânsito em Brusque nessa semana depois que começaram as obras na ponte do Maluche? Será que esses caras nunca fizeram uma pistinha de carrinho quando eram crianças para entender como flui um trânsito sem gerar o caos? Será que não dava para esperar ficar pronta aquela ponte que liga o Maluche no Rio Branco para aí sim fazer essas intervenções? E já que mexeram nisso, será que não dá para trabalhar 24 horas por dia e 7 dias da semana no local, para tentar diminuir o tempo da obra? Se agora está assim, imagina a hora que começarem as aulas, daí vai ser bonito… Pra finalizar fica aqui a salva e palmas pro inteligente que queria propor que o trânsito subisse pelo Morro do Convento, na altura do antigo Honório Miranda, passando pela delegacia, Colégio São Luiz, etc… esse entende de trânsito e mobilidade tanto quanto o coisa lá que é ministro entende de economia!

Os tansos de Wall Street

Por falar em cocô, aqui no Balneário Perequê, que é onde tenho minha barraca Yannes com avanço, a água do mar este ano, por incrível que pareça, estava limpa! Sim, acreditem! Tudo estava indo muito bem, verão maravilhoso, tirando o campeonato de virose, até que a prefeitura instalou uma bomba num daqueles molhes novos que construíram para tirar a areia preta do fundo local e…colocar essa areia num caminhão para retirar dali? Filtrar a areia para ficar branquinha? Não! Os inteligentes da estrela quarta série fraca pegaram essa areia totalmente suja e jogaram direto no mar junto com a água suja que estava acumulada ali, e o que aconteceu? Cagaram o mar todo! Realmente, não se ajudam, olha, são um bando de pamonhas de marca maior!

Tira isso dali, ô

Falando em trânsito no litoral, será que não vai existir um boca aberta de um político desses nossos que vai conseguir remover o posto da Polícia Rodoviária Federal ali de Itapema? É a única coisa que atrapalha o trânsito nessa região e que não tem sentido nenhum de estar ali naquele local. Coloquem eles lá em Herval D’Oeste, Witmarsum, Lontras, mas ali não é lugar para eles estarem fazendo com que o trânsito seja mais devagar que a construção da barragem de Botuverá.

5 metas para 2025

– comer menos

– beber menos

– falar menos

– reclamar menos

– se estressar menos

-fazer menos PIX senão vai dar zebra

Complicado, acho que vamos ter que deixar como está…

Vamos no mercado, galera?

Você está na praia e vai ao mercado. Sempre lotado, né? Sabe por quê? Simples, porque ninguém vai sozinho ao mercado! Pode ver senão estão aqueles quatro, cinco marmanjos sem camisa discutindo o preço da cerveja ou escolhendo dez mil vezes qual é o toco de carne que eles vão levar pra queimar. Então chega no caixa e tem cinco com um carrinho. Na hora de rachar a conta um dá dinheiro, o outro é pix, o outro dá um cartão, o outro passa uma parte num cartão e outra no cartão da mãe, o outro tem tícket, mas aí descobrem que não vale pra bebida e também sempre tem aquele que quer passar aquele voador que cai só depois do Corpus Christi. Mais demora ainda!

Eu só uso OMO!

Tem ainda aquelas duas ou três irmãs ou duas três cunhadas que são as responsáveis pela cozinha da casa de praia, que levam as crianças junto pra aproveitar pra “tirar elas de dentro de casa” e abarrotar os corredores de gente sem ter o que fazer. Essas ficam discutindo a marca de amaciante de roupa, da margarina, do papel higiênico se é lixa ou não é, da caixa de fósforo, do palito de dente, discutem até de “maisena” se bobear. E sempre tem aquela vovozinha cútxi-cútxi que esquece de pegar o vidro de ovo de codorna que o vô pediu pra trazer sem falta e só lembrou disso quando já estava passando a compra no caixa.

Puxando o Saco

