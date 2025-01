Homens armados rendem família em casa de Guabiruba

Dois homens renderam uma família em uma casa no Centro de Guabiruba na noite desta quinta-feira, 9. O crime aconteceu por volta de 20h.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens armados entraram na casa. De acordo com o relato das três vítimas, eles tinham cerca de 1,7m de altura, pele parda — um com barba — e trajavam vestimenta de trabalhadores da construção civil (calça jeans azul, sapatão e máscara de cor azul para pintura).

Eles fugiram logo depois da ação. A PM não conseguiu localizar suspeitos até o momento.

Inicialmente, a PM informou que R$ 70 mil em espécie haviam sido levados. Mais tarde, a polícia corrigiu a informação. Segundo o comandante do Pedro Machado Júnior, o dinheiro foi encontrado pela família em outro local.

Portanto, de acordo com a PM, não foi levado.

*Texto atualizado no dia 10 de janeiro, às 12h55, retificando a informação do dinheiro roubado

