Homem invade pátio de guincho, ameaça proprietário e rouba moto, em Guabiruba

Um homem armado com uma tesoura roubou uma moto de um pátio do guincho conveniado, local onde são armazenados os veículos apreendidos pela Polícia Militar, em Guabiruba, na manhã desta quinta-feira, 9.

O caso aconteceu pouco antes de 12h. Um homem entrou sem autorização do pátio e, munido com uma tesoura, cortou as amarras que prendiam uma motocicleta sobre o guincho. Com o ânimo bastante alterado, ele ameaçou e esbravejou contra o

proprietário do estabelecimento, dizendo para que ele não se aproximasse ou tentasse impedi-lo de levar a motocicleta, pois do contrário o mataria.

O homem conseguiu levar a motocicleta, que horas antes havia sido removida pela PM em virtude de infrações de trânsito. Buscas foram feitas no endereço do homem, que não foi encontrado. A moto também ainda não foi localizada.

Questionada, a Polícia Militar não confirmou se o autor do roubo era o proprietário da moto.

