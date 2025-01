Filipe Gouveia comanda primeiro treino do Brusque, com segundo contratado para 2025 já em campo

O técnico Filipe Gouveia foi apresentado oficialmente ao elenco do Brusque nesta quinta-feira, 9, junto com seu auxiliar Miguel Fernando Dias. A apresentação ocorreu no gramado do Olaria, em Guabiruba, durante a tarde.

Em seu primeiro contato com o grupo, Gouveia destacou a alegria e satisfação por assumir o comando da equipe, além de demonstrar confiança no elenco e nos desafios da temporada.

Logo após a apresentação, o treinador iniciou um trabalho de organização defensiva, seguido por ajustes no setor de ataque. Para encerrar, comandou o primeiro treino tático à frente do Quadricolor.

A equipe segue com os treinamentos na manhã desta sexta-feira, 10, e, no sábado, 11, realiza um jogo-treino contra o Hercílio Luz, às 16h, no campo do Olaria, em Guabiruba.

A estreia no Campeonato Catarinense será na quarta-feira, 14, diante do Marcílio Dias, em Itajaí. Filipe será apresentado à imprensa em coletiva nesta sexta-feira, 10.

Novo reforço

Horas antes, o Brusque anunciou a segunda contratação para 2025, o meia Biel, de 22 anos, 1,86 m que chega em definitivo com contrato válido até o final da Série C de 2025, com possibilidade de renovação automática. Ele participou do primeiro treino de Gouveia no clube.

Biel traz no currículo mais de uma década de formação no Coritiba, onde passou por todas as categorias de base até integrar o elenco profissional em 2020.

Na temporada de 2024, defendeu a camisa do Paysandu, somando 21 partidas e marcando cinco gols.

