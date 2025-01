A previsão do tempo, válida para este domingo, 12, indica boas notícias para os moradores de Brusque e região, que planejam atividades ao ar livre.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o dia será marcado pela presença do sol, alternando com períodos de nebulosidade, o que garante condições favoráveis para as práticas externas.

Apesar disso, o especialista ressalta que o risco de chuva não está completamente descartado, por conta da influência da umidade marítima.

Conforme a análise do profissional, eventuais precipitações tendem a ser rápidas e isoladas, afetando apenas áreas restritas.

É possível, segundo ele, que algumas áreas encerrem o dia sem registrar nenhuma precipitação, enquanto outras enfrentem chuvas passageiras, especialmente a partir da tarde ou noite.

O tempo e as temperaturas

No que diz respeito às temperaturas, a nota emitida por Puchalski destaca a presença de calor apenas moderado.

Diante disso, os termômetros devem, então, se manter abaixo dos 30°C na maioria das cidades do Vale do Itajaí-Mirim.

Mesmo nos locais onde esse limite for ultrapassado, o aquecimento não será significativo, reforça o especialista.

De maneira geral, o domingo apresenta boas perspectivas para compromissos ao ar livre.

No entanto, o meteorologista recomenda atenção às condições climáticas, já que o risco de chuva, ainda que baixo, persiste.

O tempo na madrugada

Dando continuidade à edição deste domingo, passamos a destacar as informações do monitoramento do tempo na região de Brusque realizado durante a madrugada passada.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, ilustrado nos números em vermelho.

A apuração também revela os índices de chuva acumulados desde a meia-noite até as primeiras horas do dia, conforme destacado nos campos em azul.

Fotos dos leitores

Por fim, não deixe de conferir as maravilhosas fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem captura a essência de como a manhã deste domingo começou em cada um dos lugares mencionados nas legendas.

Desfrute dessas imagens inspiradoras.

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 10

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

