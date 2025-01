Motociclista perde controle, colide com árvore e morre em Gaspar

Um jovem de 18 anos morreu em um acidente de moto na SC-412, em Gaspar. O acidente aconteceu na noite deste sábado, 11.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o acidente ocorreu por volta das 19h30, no quilômetro 17,950, na região do bairro Poço Grande.

O jovem conduzia uma Honda CBX 250 Twister. Ele transitava pela rodovia SC-412, no sentido Ilhota-Gaspar, quando, na altura do km 17,950, ao contornar a curva, perdeu o controle, saiu da pista e colidiu com uma árvore.

O motociclista foi atendido pelos bombeiros voluntários, que constataram o óbito no local. A Polícia Científica também esteve presente e realizou a remoção do corpo.

A identidade da vítima não foi informada.

