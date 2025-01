Prefeito André Vechi apresenta novo secretariado de Brusque

O novo secretariado de Brusque foi apresentado na Arena Brusque, na manhã desta segunda-feira, 13.

Após a Reforma Administrativa recém-aprovada na Câmara de Vereadores, foram criadas as secretarias de Fazenda; Administração e Gestão Estratégica (ambas “se desmembraram” e agora são independentes), Trânsito e Mobilidade; Parcerias, Concessões e Convênios; Relações Institucionais, uma fusão das pastas de Governo e Comunicação Social; além da Secretaria de Planejamento Urbano (Seplan), antigo Ibplan.

O secretário de Trânsito e Mobilidade será contratado após um processo seletivo, com a exigência de apresentação de portfólio, além de requisitos pré-estabelecidos para o cargo.

Todos os secretários se apresentaram em um breve discurso. Confira os novos secretários e gestores nomeados pelo prefeito André Vechi:

Confira o primeiro escalão governamental:

Chefe de gabinete

Aurinho de Souza

Procurador-geral

Rafael Maia

Secretário de Obras

Ivan Bruns Filho

Secretária de Educação

Franciele Mayer

Secretária de Orçamento e Finanças

Edena Censi

Secretário de Transparência e Accountability

Thomas Haag

Secretária de Saúde

Thayse Rosa

Secretária de Planejamento Urbano

Heloisa Almeida

Diretor-presidente do Samae

Cláudio Pereira

Controlador-geral

Daniel Felício

Diretor-geral da Fundação Cultural

Igor Balbinot

Diretor-Geral da Fundema

Cristiano Olinger

Diretor-Geral da Fundação Municipal de Esportes

Luiz Paulo de Souza

Diretor-presidente do Ibprev

Paulo Carvalho

Secretário de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação

Valdir Walendowsky

Superintendente de Turismo

Juliana da Silva

Diretor-geral do Zoobotânico

Marcos Deichmann

Secretário de Fazenda

Guilherme Ouriques

Secretário de Administração e Gestão Estratégica

Leonardo Zanella

Secretário de Parcerias, Concessões e Convênios

José Henrique Nascimento

Secretário de Relações Institucionais

Rodrigo Cesari

Secretário(a) de Trânsito e Mobilidade

definição após processo seletivo

Secretário de Desenvolvimento Social

Volnei Montibeller

Diretora-Geral do Procon

Raquel Shoening

Os demais secretários e diretores presentes em 2024 permanecem neste ano, algo que o prefeito André Vechi classifica como positivo do ponto de vista da continuidade.

“Como a gente entende que a votação na eleição do ano passado foi de uma votação de continuidade do projeto que vinha sendo feito, a gente entende que a maior parte das pastas deveriam continuar com as mesmas equipes”, diz.

“Então duas ou três alterações no primeiro escalão, o resto do time continuou mesmo pra gente poder manter o fluxo de trabalho que vinha sendo dado sem ter aquela troca de quem entrar ter que aprender para começar a fazer a coisa rodar na secretaria. Então a maioria dos secretários permanece, uma alteração na nomenclatura de uma secretaria ou outra, mas o time em grande parte permanece o mesmo do ano passado”, finaliza.

