Identificado motociclista que morreu após colidir com árvore em Gaspar

Arthur Gabriel dos Santos, de 18 anos, foi identificado como sendo o jovem que morreu em um acidente grave na noite deste sábado, 11, em Gaspar. O caso aconteceu por volta das 19h40 na rodovia SC-41, no bairro Poço Grande.

A Prefeitura de Ilhota divulgou uma nota de pesar nas redes sociais. Arthur natural de Ilhota e filho do servidor público Claiton da Silva. O velório está sendo feito na Capela Mortuária da cidade e o sepultamento acontecerá às 17h no cemitério do bairro Baú Central.

O jovem conduzia uma Honda CBX 250 Twister. Ele transitava pela rodovia no sentido Ilhota para Gaspar quando perdeu o controle da motocicleta ao contornar uma curva. Ele saiu da pista e colidiu com uma árvore, conforme as informações da Polícia Militar Rodoviária.

O Corpo de Bombeiros Voluntários declarou o óbito no local. A Polícia Científica também participou da ocorrência.

