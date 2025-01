VÍDEO – Confira imagens aéreas da obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil

Imagens aéreas mostram como está o andamento da obra do novo trevo da rodovia Antônio Heil (SC-486), principal acesso de Brusque à BR-101 e a Itajaí. Os trabalhos são executados pela Planaterra, de Chapecó.

As gravações com drone foram captadas por Jean Lauro Silva e divulgadas pela assessoria do deputado estadual Carlos Humberto (PL-SC), que cedeu as imagens ao jornal O Município.

De acordo com o parlamentar, a primeira alça externa do trevo deve ser entregue até o Carnaval, no começo de março. A expectativa é que o trânsito nas alças seja liberado por etapas, conforme as construções vão sendo concluídas.

Confira as imagens aéreas

Leia também:

1. Primeira alça do trevo da rodovia Antônio Heil deve ser entregue até o Carnaval, diz deputado

2. Brusque com verão menos intenso; veja a previsão para esta segunda-feira

3. Punição ao Brusque é reduzida e clube jogará apenas uma partida sem torcida

4. Ascensão e declínio do Kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

5. Reeleito, Cacá Tavares aposta na experiência para novo mandato: “estava no Ensino Médio e vou para faculdade”

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: