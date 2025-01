GALERIA – Pontos de lentidão são registrados em Brusque nesta segunda-feira

Diversos pontos de lentidão foram registrados na tarde desta segunda-feira, 13, em Brusque. Conforme o diretor de Trânsito de Brusque, Renato Bianchi, a Guarda de Trânsito de Brusque (GTB) está monitorando a situação para poder definir ações.

Filas foram registradas em pontos como as ruas Hercílio Luz, Felipe Schmidt e Paes Leme, no Centro. “A gente viu que hoje, ao contrário da semana passada, que o fluxo aumentou. Então agora as equipes já estão posicionadas em alguns locais, o monitoramento já está sendo feito para verificar se teremos que fazer mais alguma alteração, porque até a semana passada estava tranquilo, estava fluindo bem”, diz Bianchi.

No dia 26 de dezembro de 2024 foram iniciadas obras na ponte do Jardim Maluche. Com os trabalhos, o trânsito foi alterado. A medida também afetou o fluxo dos automóveis. O diretor-geral acrescenta que um possível agravante pode ser a volta do expediente de grande parte das empresas da cidade.

