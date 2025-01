A modelo catarinense Maria Klaumann, da Mega Model Brasil, está na capa da edição de janeiro da revista Vogue México. É a terceira capa na famosa revista: em 2024 ela foi capa da Vogue Brasil e da Vogue Portugal.

Maria passou o Natal com a família em Aurora, no Alto Vale, e o Réveillon em São Bartolomeu, no Caribe. Em seguida, voou direto para trabalhar em Los Angeles.

No Brasil, no final de 2024 emplacou na Forbes Under 30, a seleção de final de ano da famosa revista de negócios que aponta os profissionais de maior destaque do Brasil em até 30 anos em diversas categorias. A dela é “Artes Plásticas, Fotografia & Moda”.

Também em 2024 ela foi eleita a modelo revelação do ano no prêmio Fashion Awards, em Nova York, cidade onde está morando.

Além de campanhas para grandes grifes nos Estados Unidos, Europa e Brasil, ela também foi capas das revistas V Magazine e The Perfect Magazine. Atualmente Maria divide seu tempo entre o Brasil e os Estados Unidos, onde é representada pela agência The Lion, de Nova York.