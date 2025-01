O mês de janeiro avança para o seu 13º dia em Brusque, trazendo consigo o verão mais brando em pelo menos 12 anos, proporcionando noites de sono mais confortáveis, e tornando o uso do ar condicionado apenas uma opção, não uma necessidade.

Esse comportamento climático, atípico para a estação mais quente do ano, reflete-se claramente nos números registrados até agora.

As madrugadas têm apresentado temperaturas amenas, frequentemente abaixo dos 20°C, enquanto as tardes seguem sem aquecimento significativo.

Além disso, nesta segunda-feira, 13, Brusque atinge o nono dia consecutivo com picos máximos não excedendo a marca de 30°C, um acontecimento raro, considerando os padrões históricos da estação.

Segundo dados climatológicos, a média esperada para janeiro no município costuma então oscilar entre 25°C e 26°C.

No entanto, em 2025, o índice registrado até o momento é de 24,2°C, indicando uma anomalia entre 1°C e 2°C abaixo do esperado.

Essa tendência de verão mais brando neste início de 2025 também é confirmada pela escassez de picos extremos de calor.

Apenas em uma ocasião, no dia 3 de janeiro, as temperaturas ultrapassaram os 35°C, atingindo marcas entre 35°C e 38°C.

Sem ondas de calor à vista

O especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho, reforça essa perspectiva ao projetar para o restante da estação, dias pontuais de aquecimento intenso, mas sem a formação de eventos que venham caracterizar ondas de calor.

Segundo ele, “dias de calor, sim; períodos, não” resumem bem o cenário previsto, indicando que eventuais episódios de calor serão curtos, limitados a dois ou três dias.

Nesta segunda-feira, o padrão térmico continuou abaixo do esperado, com máximas vespertinas novamente mostrando picos parando em 30°C.

Madrugada outonal em Brusque

Uma galeria de imagens, capturadas nesta abertura da semana, ilustra o atual cenário climático e as paisagens de Brusque, com registros que encantam pela beleza e singularidade.

Antes disso, porém, serão apresentados os dados das temperaturas mínimas registradas na madrugada desta segunda-feira, não apenas em Brusque, mas em todo o Vale do Itajaí-Mirim, onde os termômetros mostraram marcas típicas de outono.

As temperaturas máximas da tarde, ilustradas nas colunas em azul, reforçam o comportamento atípico, com nenhuma cidade da região ultrapassando os 30°C.

Verão brando em Brusque

Esse padrão, remetendo a um aquecimento moderado, já vinha sendo observado desde dezembro, com o início do verão climático.

Além disso, segue marcando o início de 2025 como um verão atípico, proporcionando momentos de conforto térmico e dias menos desconfortáveis para os moradores.

Brusque em fotos

Vamos encerrar esta pauta com imagens deslumbrantes. Veja a seguir as fotos desta segunda-feira, capturadas sob a luz vibrante de um verão único.

Janeiro está surpreendendo tanto pelos números quanto pela beleza das paisagens de Brusque.

*Créditos: Ciro Groh/O Município >>

