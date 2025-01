VÍDEO – Carro bate em poste após colisão entre veículos no Centro de Brusque

Um carro atingiu um poste após uma colisão com outro veículo na noite do último domingo, 12, no Centro de Brusque. Um dos carros ficou completamente danificado. O motorista de um dos veículos estaria embriagado e não foi encontrado no local.

Testemunhas relataram que viram viaturas da Polícia Militar e o veículo já batido por volta das 21h40, entretanto, o gerador de ocorrências do Corpo de Bombeiros foi acionado para atender uma situação de óleo na pista às 20h, no mesmo local.

Foram vistos na cena um Hyundai Veloster e um Fiat Mobi, ambos com danos na lataria. Conforme a colisão, o Mobi atingiu um poste.

No local do fato, equipes da PM conversaram com a proprietária do Mobi, que relatou que seu carro estava estacionado e que então o Veloster teria colidido nele. Ao conversar com o condutor, a mulher percebeu que havia sinais de embriaguez, após isso o motorista teria deixado o local.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o Fiat Mobi batido no poste. Confira:

