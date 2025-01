Quase 700 crianças estão matriculadas em programa de plantão das creches municipais de Brusque

Quase 700 crianças estão matriculadas nas creches municipais para o atendimento de plantão em Brusque. Os atendimentos começam nesta quarta-feira, 15. A Secretaria de Educação comentou o planejamento dos trabalhos.

Ao todo, são esperadas 689 crianças no programa, que contará com o auxílio de 231 servidores, distribuídos em cinco Centros de Educação Infantil.

De acordo com a secretária de Educação, Franciele Mayer, esses espaços estarão preparados para proporcionar vivências repletas de afeto.. “Nosso foco será em propostas lúdicas e muitas brincadeiras, garantindo que as crianças aproveitem momentos leves e divertidos. O Plantão 2025 reforça nosso compromisso com a educação infantil, mesmo durante o recesso escolar, oferecendo um ambiente acolhedor para as famílias”.

As unidades que realizarão os atendimentos são:

Centro de Educação Infantil Bisa Olga Fischer;

Centro de Educação Infantil Emília Floriani de Oliveira I (Caic);

Centro de Educação Infantil Emília Floriani de Oliveira II (FIP);

Centro de Educação Infantil Rio Branco;

Centro de Educação Infantil Laura Cattani Leite.

Franciele destaca ainda que as unidades foram escolhidas estrategicamente para facilitar o acesso das famílias. “Organizamos os atendimentos por polos para que os pais tenham o mínimo de trabalho com deslocamento”, explica a secretária.

Leia também:

1. Ascensão e declínio do kart: popular nos anos 90, modalidade encolhe e vive baixa em Brusque

2. Homem cai de 25 metros de altura durante corte de árvore, em Brusque

3. Burger King esquece advogados de SC em campanha e presidente da OAB faz vídeo com sanduíche do McDonald’s

4. Mulher sofre diversas lesões após ser agredida pelo namorado, no São Pedro

5. Prefeito André Vechi apresenta novo secretariado de Brusque

Assista agora mesmo!

Fenômeno histórico: o dia que a neve cobriu parte de Guabiruba: