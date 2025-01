Os moradores de Brusque e região podem se preparar para um dia favorável às atividades ao ar livre nesta terça-feira, 14, diante da previsão do tempo indicando boas condições.

De acordo com o meteorologista Leandro Puchalski, o sol sinaliza aparecer intercalado por variações de nuvens.

No entanto, a nota emitida pelo especialista adverte sobre a possibilidade de instabilidades, especialmente a partir do meio da tarde em diante.

O meteorologista ressalta que, caso ocorra algum evento de precipitação, tende a ser muito localizado e rápido.

Enquanto algumas áreas estão sujeitas a enfrentar um aguaceiro rápido, outras próximas podem passar o dia sem registrar uma gota de chuva, explica.

O tempo e as temperaturas

No que diz respeito aos termômetros, o calor deve então continuar influenciando o padrão térmico. Contudo, não há previsão de um aquecimento significativo, antecipa Puchalski.

Segundo o profissional, os picos de temperatura, caso venham ultrapassar a marca dos 30°C, não devem exceder em grande escala esse patamar.

Em suma, as práticas externas, de média a longa duração, devem ser programadas com cautela para evitar contratempos devido a esta previsão, que não descarta o risco de chuva, finaliza Puchalski.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh é comprometido com a disseminação de informações prudentes e responsáveis, sendo essa a sua marca registrada.

Valorizamos nossos patrocinadores, que apoiam esta iniciativa.

Conheça cada um deles nos banners abaixo e clique, para entrar em contato e então descobrir os produtos e serviços oferecidos.

Oferecimento:

Leia também:

1. Conheça o carpinteiro que então decidiu morar no meio da floresta em Guabiruba

2. Parque das Grutas de Botuverá: beleza em cliques de um domingo então inesquecível

O tempo na madrugada

Dando continuidade à matéria, o foco agora é o monitoramento das condições climáticas observadas durante a madrugada desta terça-feira em todo o Vale do Itajaí-Mirim, realizado em parceria com a rede Groh Estações.

A tabela abaixo então apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer, correspondentes a cada local descrito em anexo na coluna vermelho.

A apuração também considera os volumes de chuva registrados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, conforme indicado nos campos em azul.

•Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Para concluir, convidamos você a se encantar com as incríveis fotos então enviadas pelos nossos leitores.

Cada imagem carrega a beleza interiorana do amanhecer desta terça-feira, revelando a cenários únicos de cada lugar mencionado nas legendas.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 16

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 23

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 19

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK