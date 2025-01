Saiba como foi o primeiro dia da Pronegócio, em Brusque

Iniciou nesta segunda-feira, 13 de janeiro, a 69ª Pronegócio, com um intenso movimento de compradores, no Centro de Eventos Maria Celina Vidotto Imhof, o pavilhão da Fenarreco. Até quinta-feira, 16 de janeiro, o evento promovido pela Associação das Micro e Pequenas Empresas de Brusque e Região (Ampebr) com patrocínio do Sebrae, apresenta aos mais de 700 compradores, de todo o Brasil, a coleção de Inverno 2025 de confecções de todo o estado de Santa Catarina.

O presidente da Ampebr, Mauro Schoening, fala das boas expectativas para a rodada e destaca que no primeiro dia o evento superou as projeções da entidade.

“A semana que antecede a Pronegócio é sempre cheia de expectativa para que tudo saia conforme o planejado, desde a parte hospedagem dos lojistas, transporte, logística e funcionamento da rodada. E hoje confirmamos que está tudo certo, nossos clientes já estão todos instalados e quando abrimos o evento, às 8 horas da manhã, já tínhamos uma grande adesão com fila para o credenciamento. Também o nosso showroom teve um intenso fluxo durante todo o dia e os boxes já apresentaram um bom número de negociações. Estamos muito otimistas, pois na segunda-feira os números estão acima do esperado”, pontuou.

Schoening projeta ótimas vendas para o decorrer da semana e ressalta que o evento deve atingir as metas projetadas pela entidade. “O primeiro dia é sempre com o início das negociações, nossa rodada atinge seu ápice na terça e quarta-feira, com praticamente 100% dos boxes lotados e com muitas vendas. Acredito que ao final da rodada iremos atingir a nossa estimativa de peças comercializadas”, afirmou.

Desfile

Nesta terça-feira, 14, acontece o tradicional Desfile de Moda da Pronegócio. Na passarela, 24 empresas participantes desta 69ª edição da rodada irão apresentar quatro looks cada, com as principais tendências da coleção Inverno 2025. O desfile acontece no Clube Santos Dumont e é exclusivo para convidados.

O presidente destaca que o evento oportuniza o networking entre compradores e fabricantes. Além de impulsionar as vendas das peças que sobem na passarela. “O desfile é um dos pontos altos da rodada, além de os compradores poderem observar mais detalhes das roupas na passarela, ele também é um momentos onde os fabricantes e lojistas podem compartilhar experiências, conversar e iniciar grandes negócios. Além disso, o evento traz resultados positivos para as empresas que expõem suas peças, com um incremento de até 15% nas vendas no dia seguinte”, finalizou.

Rodada

A 69ª Pronegócio vai até esta quinta-feira, 16 de janeiro, no Pavilhão da Fenarreco, em Brusque. O evento é exclusivo para lojistas, realizado pela Ampebr com patrocínio do Sebrae. Mais informações: (47) 3351-3811 ou pelo site da Ampebr.

