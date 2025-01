Deputados de SC lideram oposição ao governo Lula em votações na Câmara

Governismo 1

Nove deputados federais de dois partidos, PL e Novo, deram menos de 20% dos seus votos ao governo em 2024. Chris Tonietto (PL-RJ) e Julia Zanatta (PL-SC) lideram o topo da oposição raiz, com apenas 17% de taxa de governismo. Carol de Toni (PL-SC), Marcos Pollon (PL-MS) e Ricardo Salles (Novo-SP) vêm em seguida com 18% de taxa. O índice é melhor até do que o de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que votou 21% como desejado pelo Planalto.

Governismo 2

No Senado, o maior opositor foi o ex-vice-presidente Hamilton Mourão (Rep-RS), com 43% dos votos conforme orientação do governo Lula. Jorge Seif (PL-SC), Magno Malto (PL-ES) e Rogério Marinho (PL-RN), com 45% de governismo, completam o topo de maiores opositores.

Itajaí campeão 1

O sistema oficial de estatísticas do comércio exterior brasileiro (Comex Stat) divulgou que pelo segundo ano consecutivo Itajaí foi o município líder nacional de importação de produtos em 2024. Foram US$ 15,91 bilhões, 21% a mais que 2023. Mais de 60% das importações vieram da China, com destaque para produtos como polímeros de etileno, cobre e acessórios para veículos. Itajaí superou Manaus, agora em segundo, com US$ 15,84 bilhões importados, seguida por São Paulo (US$ 9,52 bilhões), Petrópolis (RJ, com US$ 8,22 bilhões) e Rio de Janeiro (US$ 7,31 bilhões).

Itajaí campeão 2

Para o especialista em comércio exterior Sandro Marin, da Tek Trade, o desempenho de Itajaí é resultado de sua “localização estratégica e eficiência logística, graças à sua infraestrutura robusta e à capacidade de atrair investimentos”.

Bandeira de Israel 1

A exibição, por horas, há dias, de enormes bandeiras de Israel em uma comunidade de Florianópolis, chamando a atenção de quem passava por uma das mais movimentadas avenidas da cidade, acendeu um alerta nas autoridades policiais. O que elas ficaram sabendo, de cara, é que a Estrela de Davi, sua expressão mais visível, não representa, na exibição, um ato político relacionado à guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas, e sim um primeiro sinal da presença do grupo criminoso carioca de tráfico de drogas Terceiro Comando Puro (TCP) em território catarinense.

Bandeira de Israel 2

Por mais estranho e contraditório que possa parecer, a facção se caracteriza pela forte crença evangélica de seus membros, que usam grandes crucifixos de ouro pendurados em grossas correntes no pescoço. Há uma suspeita, que está sendo investigada, de que o grupo estaria por trás de ações contra terreiros de umbanda e candomblé, começando por Florianópolis e região metropolitana, pressionados a sair de onde estão, sob diferentes ameaças, incluindo incêndios e destruição.

Nomeação ameaçada

A deputada federal Luciene Calvante (Psol-SP) acionou, sexta-feira, a Procuradoria Geral da República, a quem pediu a suspensão da nomeação do ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal no governo Bolsonaro, Silvinei Vasques, para o cargo de secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação de São José. É investigado por suspeita de usar o cargo para favorecer Bolsonaro nas eleições de 2022.

Novos limites

Finamente saiu no Diário Oficial da União a lei federal 15.090, que altera os limites do Parque Nacional da Serra do Itajaí, em Botuverá. Assim será possível a implantação de uma barragem de contenção de cheias no rio Itajaí-Mirim. Como soe à nossa nefasta burocracia e ao cipoal da legislação ambiental, foram anos – o projeto é de 2020 – para que fossem incorporados 319,62 hectares à área do parque, ao mesmo tempo em que foram excluídos 2,02 hectares.

Caça a sonegadores

O Ministério Público de SC acaba de regulamentar o Grupo de Atuação Especial de Combate à Sonegação Fiscal e Recuperação de Ativos, para combater crimes tributários de alta complexidade, em parceria com Secretaria de Estado da Fazenda e Procuradoria-Geral do Estado. Que tenha sucesso. Há tempos, este espaço foi testemunha de repulsivo e sincero depoimento de empresário, num roda, após uns uísques, orgulhando-se dos milhões que já deixou de pagar em ICMS e que apesar disso, estava livre, leve e solto.

Federação partidária

Não parece nada fácil prosperar em SC a proposta de uma federação unindo o PSD e PSDB a partir de 2026, hoje em negociação pelas siglas. Nas eleições de outubro do ano passado, os tucanos bancaram a candidatura do ex-senador Dário Berger em Florianópolis, contra o prefeito reeleito em primeiro turno, Topázio Neto. O diálogo entre ambos é próximo a zero.