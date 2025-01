A quinta-feira, 16, começou sob a influência da umidade marítima, impondo sua condição sobre Brusque e região, moldando as condições do tempo desde as primeiras horas do dia.

Com o céu carregado e o clima instável, tornou-se prudente para aqueles que saíram cedo de casa levar guarda-chuvas, a fim de se prevenir de contratempos.

Tempo instável segue

De acordo com o meteorologista Piter Scheuer, este padrão climático adverso deve persistir ao longo do dia, embora não de forma constante.

Ele explica que períodos de melhoria estão previstos, mas as aberturas de sol, caso ocorram, serão passageiras, rapidamente substituídas pelo retorno das nuvens.

Scheuer também alerta para o risco de chuvas a qualquer momento, sem horários definidos, portanto.

Diante disso, quem planeja atividades externas de média a longa duração deve estar atento às condições do tempo e se preparar para mudanças repentinas.

O tempo e as temperaturas

Em relação às temperaturas, os picos devem oscilar entre 24°C e 27°C, dependendo diretamente do comportamento da nebulosidade.

Caso o sol apareça por períodos mais prolongados, é possível que os termômetros ultrapassem os 27°C.

Ainda assim, o meteorologista destaca que não há previsão de um aquecimento significativo.

Em suma, a recomendação de Scheuer é que os moradores planejem seus compromissos externos de forma antecipada, levando em conta a previsão, que sinaliza um dia marcado pela variabilidade climática.

Mais notícias após anúncios

O Blog do Ciro Groh valoriza a transparência ao apresentar seus parceiros comerciais que então confiam na disseminação de informações de qualidade.

Navegue pelos banners abaixo, entre em contato e então conheça os produtos e serviços que cada parceiro tem a oferecer.

Oferecimento:

Leia também:

1. Guabiruba: descubra as belezas naturais de um lugar que poucos conhecem

2. Visitamos então uma das cachoeiras mais lindas de Brusque; confira as fotos

Brusque e região na madrugada

Dando continuidade à reportagem, vamos nos aprofundar no tema climático, agora abordando o monitoramento da madrugada desta quinta-feira em Brusque e toda a região.

Nosso levantamento mais recente então revela um panorama detalhado.

A tabela anexa apresenta as temperaturas mínimas registradas logo após o amanhecer em diversos pontos no Vale do Itajaí-Mirim.

Já os volumes de chuva, acumulados no intervalo entre a meia-noite e as primeiras horas do dia, estão expostos na coluna em azul, facilitando a visualização das variações pluviométricas durante esse período.

Ajude a manter as estações meteorológicas de Ciro Groh, contribuindo então com qualquer valor via Pix, através da chave: [email protected]

Fotos dos leitores

Queremos encerrar esta pauta com chave de ouro, apresentando as deslumbrantes paisagens então registradas no amanhecer desta quinta-feira, enviadas por nossos leitores.

Prepare-se para se encantar com essas maravilhas do interior, cada uma identificada e descrita em suas respectivas legendas; confira.

*Bairro Tirivas em Presidente Nereu/Fotos: Amilton e Margareti Petry >>

1 de 15

*Bairro Gabiroba em Botuverá/Fotos: Marcos e Sonia Bianchessi >>

1 de 13

*Fazenda Rio Bonito em Vidal Ramos/Arquivo: Jaison e Juliana Brambila >>

1 de 12

•Receba, pois, diretamente no seu WhatsApp os conteúdos do Blog do Ciro Groh.

Basta adicionar o número (47) 9 9151-7115 na sua lista de contatos e então enviar uma mensagem com OK